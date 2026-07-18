El teu veí pot cantar el gol abans que tu: aquest és el millor sistema per veure la final d’Espanya
La TDT ofereix habitualment menys retard que els descodificadors i les plataformes d’‘streaming’
Aquest diumenge, 19 de juliol, toca tornar a vestir-se amb els colors de la selecció i animar Espanya en la gran final del Mundial 2026. El partit començarà a les 21.00 hores, hora peninsular, al MetLife Stadium de Nova Jersey, després que l’equip de Luis de la Fuente superés França per 2-0 a les semifinals. El rival sortirà del duel entre Anglaterra i l’Argentina.
Milions de persones seguiran el partit des de casa, però no totes veuran les jugades exactament al mateix moment. És possible que un veí cridi “gol” mentre a la teva pantalla el davanter encara prepara el xut.
No és que pugui predir el futur: probablement està escoltant la retransmissió per la ràdio FM o mirant-la a través d’un sistema amb menys retard que el teu.
Què és la latència?
Aquesta diferència es coneix com a latència televisiva. És el temps que passa des que una jugada succeeix realment a l’estadi fins que arriba al televisor, la ràdio, el mòbil o l’ordinador de l’espectador.
Cada mitjà ha de captar, processar, comprimir, transportar i reconstruir el senyal. Com més operacions digitals i intermediaris hi ha, més probabilitats existeixen que la retransmissió arribi amb retard.
Per això, estar a primera línia durant la final d’Espanya no només depèn de tenir una bona connexió. També cal escollir correctament el sistema amb què se seguirà el partit.
La ràdio FM, la primera a cantar els gols
La manera més ràpida d’assabentar-se d’un gol continua sent generalment la ràdio analògica FM o AM.
El senyal passa per la producció de l’emissora i arriba directament al transmissor, sense haver de processar una gran quantitat d’imatges ni emmagatzemar fragments de vídeo.
Segons el regulador britànic Ofcom, les emissions en AM o FM són pràcticament instantànies i no presenten un retard apreciable per a l’oient. La ràdio digital DAB, en canvi, pot acumular uns dos segons de demora.
Així doncs, qui escolti la final amb una ràdio tradicional probablement serà dels primers a saber que Espanya ha marcat. El problema és que no podrà veure la jugada.
La TDT, la millor opció per veure la final amb menys retard
Per a qui vulgui veure la final en directe, la millor alternativa acostuma a ser la TDT mitjançant l’antena convencional.
La televisió necessita més temps que la ràdio perquè ha de processar tant el vídeo com el so. Les imatges captades a l’estadi s’envien al centre de producció, on s’hi incorporen els comentaris, les repeticions, els marcadors i els grafismes. Després, el senyal es comprimeix i es distribueix fins als habitatges.
Ofcom calcula que la televisió convencional per via terrestre, satèl·lit o cable pot presentar un retard aproximat d’entre cinc i 20 segons respecte a l’acció real.
Dins d’aquest marge, la TDT directa per antena acostuma a avançar-se als descodificadors de televisió de pagament i, sobretot, a les aplicacions d’‘streaming’.
Per tant, la combinació ideal per saber què passa tan aviat com sigui possible seria escoltar una ràdio FM. Però, si es vol veure el partit sense que els veïns avancin constantment els gols, la millor opció pràctica és la TDT tradicional.
Per què el descodificador pot anar per darrere?
Quan la retransmissió arriba mitjançant el descodificador d’una operadora, el senyal acostuma a viatjar a través d’internet o d’una xarxa de televisió IP.
L’operadora ha de rebre el contingut, codificar-lo, transportar-lo per la seva xarxa i enviar-lo al descodificador. L’aparell l’ha de reconstruir abans de mostrar-lo al televisor.
A més, pot guardar uns segons de vídeo a la memòria per mantenir sincronitzats el so i la imatge i evitar interrupcions. Aquesta reserva de contingut pot provocar que el mateix canal arribi més tard pel descodificador que per l’antena de TDT.
El retard pot variar segons la companyia, el model d’aparell, la resolució escollida i la tecnologia utilitzada. Una retransmissió en una qualitat d’imatge més elevada també necessita processar més informació.
L’‘streaming’, l’opció amb més retard
Les plataformes d’‘streaming’, les aplicacions mòbils i les pàgines web solen ser les opcions més lentes per seguir el futbol en directe.
Per enviar el partit a través d’internet, el vídeo es comprimeix en diverses qualitats i es divideix en petits fragments. L’aplicació descarrega aquests segments i en conserva uns quants abans de reproduir-los.
Aquesta reserva s’anomena búfer. Serveix perquè el vídeo no s’aturi quan la connexió perd velocitat durant uns instants. Com més gran és el búfer, més estable és la retransmissió, però també més retard acumula.
L’àudio transmès per internet pot arribar amb una demora d’entre 20 i 50 segons, segons Ofcom. En el vídeo en ‘streaming’, el retard pot ser encara més gran segons la plataforma, la connexió i el dispositiu.
Per què les plataformes no eliminen el retard?
Les plataformes podrien reduir el búfer i acostar la retransmissió al temps real, però això augmentaria el risc de talls, pixelacions, congelacions de la imatge i salts en la reproducció.
Durant una final seguida simultàniament per milions de persones, les empreses prefereixen deixar un petit marge de seguretat. D’aquesta manera poden garantir que la majoria dels espectadors vegin el partit amb estabilitat, encara que l’acció els arribi uns segons més tard.
Les tecnologies de baixa latència permeten reduir aquestes diferències, però encara han de trobar un equilibri entre la rapidesa i la qualitat de la retransmissió.
Com evitar que els veïns t’esguerrin els gols?
La primera recomanació és veure el partit mitjançant la TDT, sempre que el canal estigui disponible per antena. També convé evitar pausar la retransmissió, rebobinar-la o començar-la des de l’inici, ja que això augmentarà encara més el desfasament.
És recomanable desactivar les notificacions esportives del mòbil i silenciar els grups de missatgeria durant el partit. Una alerta d’una aplicació pot arribar abans que el gol aparegui a la pantalla.
L’ordre habitual, de més ràpid a més lent, és: ràdio FM, ràdio digital, televisió per TDT, descodificador IP i, finalment, aplicacions o webs d’‘streaming’.
Aquest diumenge, per tant, qui vulgui veure la final d’Espanya amb el menor retard possible haurà de recuperar l’antena convencional. En una nit en què la selecció buscarà la seva segona estrella mundial, ningú vol descobrir el gol decisiu pels crits del veí.
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