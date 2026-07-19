El greu error que cometem en demanar una cervesa: sense escuma perd aroma, sabor i frescor
Els experts expliquen quanta escuma ha de tenir una cervesa ben servida
Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, les terrasses s’omplen i la cervesa freda es converteix en una de les begudes més demanades. El seu gust refrescant, la tradició de prendre-la amb tapes i el seu fort vincle amb les trobades socials expliquen per què continua sent tan popular a Espanya.
Tot i el canvi d’hàbits i l’augment dels preus, el consum es va situar el 2025 al voltant dels 50 litres de cervesa per persona. A l’estiu, la demanda creix perquè moltes persones la consideren una opció ideal per combatre la calor, encara que cal recordar que l’alcohol no hidrata i s’ha de consumir amb moderació.
Però hi ha una qüestió que continua provocant discussions entre clients i cambrers: quanta escuma ha de tenir una cervesa?
Massa escuma també és un problema
Quan la cervesa se serveix amb una quantitat excessiva d’escuma, el client rep menys líquid i pot tenir la sensació que el got no s’ha omplert correctament. Una capa desproporcionada també pot dificultar-ne el consum i indicar que la cervesa s’ha tirat massa ràpidament o amb una inclinació incorrecta.
La quantitat adequada depèn del tipus de cervesa, però l’escuma ha de formar una capa equilibrada, cremosa, persistent i uniforme. No ha d’ocupar mig got, però tampoc ha de desaparèixer completament.
Demanar-la sense escuma és un error
Els experts coincideixen que demanar una cervesa sense escuma no significa rebre una beguda de més qualitat ni aprofitar millor el got.
Aquesta capa blanca, coneguda com a giste, protegeix la cervesa de l’oxidació, un procés que pot alterar-ne l’aroma, la textura i el sabor, segons explica la cervesera Moritz.
Des de Cervezas Badúm assenyalen que l’escuma ajuda a mantenir el gas carbònic dissolt durant més temps. D’aquesta manera, la cervesa conserva millor les bombolles, la frescor i les seves propietats mentre es consumeix.
L’associació Cerveceros Caseros també destaca que el giste protegeix els compostos aromàtics més volàtils i contribueix a mantenir l’equilibri de la beguda des del primer glop fins a l’últim.
El senyal que la cervesa està ben servida
Una bona escuma de cervesa no és només decorativa. També és un indicador que la beguda conserva una carbonatació adequada i que s’ha servit correctament.
L’absència total d’escuma pot indicar un problema en la manera de servir-la, en la conservació del producte o fins i tot en la neteja del got. Les restes de greix o detergent poden fer que el giste desaparegui ràpidament.
Per tant, ni un got ple gairebé exclusivament d’escuma ni una cervesa completament plana. Els professionals recomanen servir-la amb una capa moderada que protegeixi el sabor, l’aroma i la frescor. Aquesta escuma que molts clients intenten evitar no hi és per estètica: és essencial per gaudir d’una cervesa ben servida.
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