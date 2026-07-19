Les 10 coses que no sabies que podies netejar al rentavaixelles
El rentavaixella: l'aliat inesperat per netejar objectes de la llar més enllà dels plats
Si una cosa és ben certa és que el rentavaixelles fa anys que ha deixat de ser un electrodomèstic reservat exclusivament per rentar plats, gots i coberts. Cada vegada més persones aprofiten aquest aparell per netejar tota mena d'objectes de la llar que, gràcies a la temperatura elevada de l'aigua i als seus cicles de rentat, poden quedar impecables amb un esforç mínim.
Però que més hi podem rentar? Més enllà dels estris de cuina habituals, hi ha una llarga llista d'elements que probablement no t'hauries plantejat mai posar-hi. Alguns dels més sorprenents són els raspalls de cabell, els accessoris de bany, les joguines de plàstic, entre d'altres.
Avui, des de Regió7, recopilem deu objectes que pots rentar al rentavaixella i que, molt probablement, no sabies que també hi podien anar. Una guia pràctica per treure el màxim partit a aquest electrodomèstic i descobrir usos que et poden estalviar temps i feina en el dia a dia.
1. Filtres de greix de la campana
Un dels molts objectes que possar-hi, és el filtre metàl·lic de la teva campana. Aquest filtre de greix brut és perfecte per netejar-lo a alta temperatura, ja que està compost d'alumini o d'acer inoxidable, materials que resisteixen a l'aigua calenta i al sabó. Una qualitat a favor del rentavaixella és que és capa de dissoldre el greix acumulat sense cap problema. Assegura't de deixar que el filtre s'assequi completament abans de tornar a instal·lar-lo.
2. Fregalls i Baietes
Tots sabem que els fregalls i les baietes de cuina es taquen molt ràpidament, i una vegada impregnats de brutícia alliberen una olor una mica desagradable. Per evitar-ho, si els fiques en el rentavaixella, sortiran com si fossin nous. Ja que en utilitzar temperatures superiors als 6 °C i pastilles desinfectants, li permet eliminar de manera eficaç les bateries i males olors acumulades, deixant-los d'aquesta manera completament higienitzats i llestos per fer-ne un nou ús.
Només has de col·locar-los en el cistell de coberts i posar el programa amb major temperatura. Els materials que componen aquests dos objectes, són perfectament resistents a l'aigua calenta i als detergents.
3. Joguines de plàstic
Un altre dels objectes recomanats per posar al rentavaixella són les joguines de plàstic. Sense dubte voldràs que les joguines dels teus fills estiguin nets i higiènics, però no se t'ha ocorregut utilitzar el rentavaixella per a això. Tots sabem que els infants exploren el món a través del tacte i molts d'ells especialment els bebès solen emportar-se els joguets a la boca, un comportament natural que els exposa constantment a gèrmens. Per tant, netejar els joguets dels nens és fonamental per protegir la seva salut i garantir un creixement segur.
Per tal de netejar-los, només has de posa tot el que desitgis netejar en una bossa de malla i col·locar-la en la reixeta superior. D'aquesta manera aconseguiràs eliminar qualsevol bacterià, virus o fong acumulat per la manipulació constant.
4. Sabates, botes i xancletes de plàstic i cautxú
El calçat s'exposa constantment a la brutícia exterior i als bacteris dels teus peus. Una neteja periòdica és imprescindible per a la higiene. Assegura't de retirar les plantilles o els folres, renta els cordons per separat i evita l'assecadora per no deformar el calçat. Si no et convenç el fet de rentar les sabatilles brutes en el mateix lloc en el qual rentes els plats, pots posar un cicle buit entre les càrregues.
5. Raspalls, pintes i diademes
Netejar els teus raspalls, pintes i diademes, és essencial per la teva higiene personal, ja que aquests accessoris acumulen greix capil·lar, cèl·lules mortes, pols i residus de productes com la laca o cremas. Si no els neteges estàs tornat tota aquesta brutícia al teu cabell i cuir cabellut, el que pot acabar causant irritació, caspa o infeccions. Pots aconseguir que els raspalls i pintes estiguin impecables si els fiques en el rentavaixella. Primer, assegura't d'extreure tot el pèl i evita ficar en l'aparell raspalls amb truges naturals o mànecs de fusta.
6. Gorres
Netejar les gorres regularment és fonamental per eliminar la suor, el greix, la pell morta i les bateries. L'acumulació d'aquesta brutícia no només taca i genera males olors, sinó que pot causar irritacions. El rentavaixella és una opció excel·lent per rentar-les sense la necessitat de deformar-les. És possible que les gorres perdin la seva forma en la rentadora, però el rentavaixella pot deixar-les impecables i sense deformar-les. Posa-les en la reixeta superior subjectades amb una goma i posa un programa sense detergent.
7. Plat giratori del microones
Una forma senzilla i eficaç d'escalfar el menjar sense embrutar altres electrodomèstics és utilitzar el microones. Tanmateix, aquest aparell també s'ha de netejar, especialment el plat giratori de vidre. Mantenir-lo net és molt important, ja que qualsevol aliment que vessi en cuinar o escalfar caurà directament sobre aquesta plataforma on col·loques el menjar. Per això, cal fer-li una bona neteja de tant en tant; n'hi ha prou amb col·locar el plat a la reixeta inferior del rentaplats, com si fos un plat normal, i quedarà com nou.
8. Eines de neteja
Moltes vegades oblidem que les coses que utilitzem per a netejar també s'han de rentar. Recollidors, raspalls de plàstic, accessoris de l'aspirador: tots acumulen pols, bateries i bruticia en general. Si no les neteges es poden convertir en focus d'infecció i bacteries deixaran de netejar correctament.
Tots aquests utensilis es poden rentar en el rentavaixella. Elimina l'excés de pols i pèl abans de col·locar-los en el rentavaixella i assegura't que estan ben col·locats. Pots col·locar qualsevol objecte més petit en una bossa de malla i col·locar-lo en la reixeta superior. No posis un cicle d'assecat, ja que la calor pot deformar el plàstic.
9. Reixetes del ventilador
Les reixetes del ventilador poden arribar a embrutar-se molt i poden ser difícils de rentar a mà. El més recomanable és que netegis les reixetes del teu ventilador periòdicament perquè actuen com un filtre. Acumulen tot tipus de bruticia, el que pot empitjorar la qualitat d'aire d'on vius. Per sort, el rentavaixella és perfecte per a aconseguir una neteja perfecta. També pots utilitzar-ho amb les tapes de ventilació. Recorda que les reixetes esmaltades o pintades només es poden rentar a mà.
10. Pantalles de vidre dels llums
Netejar les pantalles de vidre dels llums és fonamental ja que poden tenir pols i grassa, especialment en la cuina. Pots rentar-les en el rentavaixella sense que passin pel cicle d'assecat. Per descomptat, si tens alguna delicada o cara, el millor és rentar-la a mà
En definitiva, descobrir tot el potencial ocult del teu rentavaixelles et canvia la vida a la cuina. Ara que ja saps que pots rentar-hi des d'utensilis de neteja fins a peces de plàstic i elements metàl·lics greixosos, pots estalviar molt de temps i esforç. Oblida'ns de fregar a mà i aprofita la desinfecció a alta temperatura que t'ofereix la màquina per mantenir pràcticament tota la teva llar impecable i lliure de bacteris.
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