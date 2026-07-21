Dormir amb l’aire condicionat: aquests són els pros i els contres per a la salut (si no l’utilitzes bé)
Aprendre a programar l’aparell i no excedir-se amb el fred és clau per no posar-se malalt en ple estiu
Carmen Tomàs
Dormir bé durant les nits més caloroses de l’estiu pot convertir-se en tot un repte. I, tot i que l’aire condicionat és la solució més immediata, no n’hi ha prou amb encendre’l: la temperatura a la qual es regula marca la diferència entre descansar de debò o passar la nit donant voltes al llit. La bona notícia és que, si s’utilitza correctament, dormir amb l’aire condicionat no només és beneficiós, sinó també recomanable tant per a la salut com per a la butxaca.
Quina és la temperatura ideal per dormir?
La temperatura ideal per dormir se situa entre els 24 i els 26 graus. L’aire condicionat no només ajuda a augmentar la sensació de confort reduint la calor, sinó que també minimitza la humitat ambiental. Això afavoreix el son profund, ja que el cos necessita reduir lleugerament la seva temperatura per entrar en les fases més reparadores del descans.
Per què no convé abaixar més la temperatura?
Pot semblar temptador posar l’aire al màxim durant una nit especialment calorosa, però fer-ho per sota dels graus recomanats no aporta cap avantatge real. Al contrari: resseca les vies respiratòries, pot provocar molèsties a la gola i incrementa el consum elèctric sense millorar la qualitat del descans.
Segons la Societat Espanyola d’Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL), l’ús de l’aire condicionat pot incrementar els problemes de gola durant l’estiu. A més, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica assenyala que fins a un 20% dels refredats, laringitis, faringitis o processos bronquítics que apareixen durant els mesos d’estiu tenen l’origen en un mal ús de l’aire condicionat.
Per tant, utilitzar aquest aparell per poder agafar el son, especialment durant nits tòrrides com les de l’estiu alacantí, és recomanable, però sempre tenint en compte les temperatures recomanades.
A més de seguir aquestes indicacions, és imprescindible mantenir una rutina adequada de neteja de l’aparell per evitar respirar pols i àcars, que també poden acabar provocant problemes de salut.
Com estalviar energia utilitzant l’aire condicionat a la nit
A més de vetllar per un bon descans, és possible reduir el consum elèctric amb alguns gestos senzills:
- Utilitzar el mode nit o sleep, disponible en molts equips moderns, que ajusta la temperatura de manera progressiva al llarg de la nit per evitar un refredament excessiu.
- Programar el temporitzador perquè l’aparell s’apagui automàticament al cap de quatre o cinc hores, quan l’ambient acostuma a haver-se refrescat de manera natural.
- Aprofitar la tecnologia inverter, present en molts aparells actuals, que adapta la potència a la demanda real i manté una temperatura constant amb una despesa energètica mínima.
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Via: El Periódico
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