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El truc de Jordi Cruz per fer unes patates fregides perfectes sense un «mar d'oli»

La recepta del xef de Manresa és més saludable i més econòmica que l'opció tradicional

Jordi Cruz mostra com fer una versió més saludable de les patates fregides tradicionals

Jordi Cruz mostra com fer una versió més saludable de les patates fregides tradicionals / Freepik/@jordicruz

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Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Les patates fregides ocupen un lloc privilegiat a moltes taules. Cruixents per fora i tendres per dins, són un acompanyament gairebé universal. Ara bé, la seva elaboració tradicional requereix grans quantitats d'oli, fet que ha impulsat la recerca de mètodes més saludables per gaudir-ne sense renunciar al sabor ni a la textura. El xef de Manresa Jordi Cruzproposa en un vídeo a TikTok una manera de preparar-les que les manté igual d'irresistibles, però amb menys greix i un consum energètic més baix.

Per a aquesta recepta, Jordi Cruz recorre a un electrodomèstic cada vegada més habitual a les llars: la fregidora d'aire. El secret, però, no és introduir-hi les patates un cop pelades i tallades. És imprescindible deixar-les uns minuts en remull per eliminar-ne part del midó abans de començar la preparació. Un cop escorregudes —sense eixugar-les del tot—, cal afegir-hi un rajolí d'oli, remenar-les i posar-les al microones.

Com evitar que quedin dures

Aquest pas marca la diferència, ja que ajuda a estovar les patates i evita que quedin crues a la fregidora d'aire. El cuiner manresà utilitza el mateix recipient de vidre amb tapa amb què les ha deixat en remull i les cou durant vuit minuts a una potència de 800 W.

La clau de les patates fregides saludables de Jordi Cruz és l'ús de la fregidora d'aire per aportar-hi el toc cruixent característic. Un cop surten del microones, cal traslladar-les a la cistella de l'electrodomèstic i programar-lo a 200 graus durant deu minuts.

Per fer-les encara més gustoses, el xef les assaona en dues fases: la primera, abans d'encendre l'aparell, i la segona, un cop finalitzat el primer temps de cocció. Amb una capa fina de sal glass i espècies, acaba de potenciar-ne el sabor. Després d'aquesta segona condimentació, Cruz les torna a introduir a la fregidora d'aire durant un minut més a la mateixa temperatura per integrar-ne tots els ingredients.

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Una opció més barata

Aquesta recepta busca oferir una alternativa a les patates fregides tradicionals sense renunciar a la seva textura característica. No només és una opció més saludable, gràcies a la poca quantitat d'oli que requereix, sinó que també resulta més econòmica. El xef manresà reivindica que aquesta opció permet estalviar-se «un mar d'oli» -i la conseguent despesa que comporta- en fer-les fregides. A més, afirma que la fregidora d'aire és «un 70% més eficient que el forn», un altre electrodomèstic amb què habitualment es busquen elaborar receptes com aquesta per evitar l'oli.

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