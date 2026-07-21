El truc de Jordi Cruz per fer unes patates fregides perfectes sense un «mar d'oli»
La recepta del xef de Manresa és més saludable i més econòmica que l'opció tradicional
Les patates fregides ocupen un lloc privilegiat a moltes taules. Cruixents per fora i tendres per dins, són un acompanyament gairebé universal. Ara bé, la seva elaboració tradicional requereix grans quantitats d'oli, fet que ha impulsat la recerca de mètodes més saludables per gaudir-ne sense renunciar al sabor ni a la textura. El xef de Manresa Jordi Cruzproposa en un vídeo a TikTok una manera de preparar-les que les manté igual d'irresistibles, però amb menys greix i un consum energètic més baix.
Per a aquesta recepta, Jordi Cruz recorre a un electrodomèstic cada vegada més habitual a les llars: la fregidora d'aire. El secret, però, no és introduir-hi les patates un cop pelades i tallades. És imprescindible deixar-les uns minuts en remull per eliminar-ne part del midó abans de començar la preparació. Un cop escorregudes —sense eixugar-les del tot—, cal afegir-hi un rajolí d'oli, remenar-les i posar-les al microones.
Com evitar que quedin dures
Aquest pas marca la diferència, ja que ajuda a estovar les patates i evita que quedin crues a la fregidora d'aire. El cuiner manresà utilitza el mateix recipient de vidre amb tapa amb què les ha deixat en remull i les cou durant vuit minuts a una potència de 800 W.
La clau de les patates fregides saludables de Jordi Cruz és l'ús de la fregidora d'aire per aportar-hi el toc cruixent característic. Un cop surten del microones, cal traslladar-les a la cistella de l'electrodomèstic i programar-lo a 200 graus durant deu minuts.
Per fer-les encara més gustoses, el xef les assaona en dues fases: la primera, abans d'encendre l'aparell, i la segona, un cop finalitzat el primer temps de cocció. Amb una capa fina de sal glass i espècies, acaba de potenciar-ne el sabor. Després d'aquesta segona condimentació, Cruz les torna a introduir a la fregidora d'aire durant un minut més a la mateixa temperatura per integrar-ne tots els ingredients.
Una opció més barata
Aquesta recepta busca oferir una alternativa a les patates fregides tradicionals sense renunciar a la seva textura característica. No només és una opció més saludable, gràcies a la poca quantitat d'oli que requereix, sinó que també resulta més econòmica. El xef manresà reivindica que aquesta opció permet estalviar-se «un mar d'oli» -i la conseguent despesa que comporta- en fer-les fregides. A més, afirma que la fregidora d'aire és «un 70% més eficient que el forn», un altre electrodomèstic amb què habitualment es busquen elaborar receptes com aquesta per evitar l'oli.
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