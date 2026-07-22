A partir dels 35 el cos comença a canviar: la doctora que recomana creatina per recuperar força, memòria i ànim
Sara Marín explica com aquest suplement pot ajudar a frenar la pèrdua muscular i millorar el benestar físic i mental
Ens agradi més o menys, a partir dels 35 anys el cos comença a canviar. Amb el pas del temps es pot produir una pèrdua progressiva de massa muscular, una recuperació física més lenta i una disminució de la força. En el cas de les dones, aquests canvis poden fer-se encara més evidents durant la premenopausa i la menopausa.
Davant d’aquesta situació, la doctora Sara Marín, experta en microbiota, recomana valorar l’ús de la creatina monohidratada com a complement per ajudar a mantenir la musculatura, protegir els ossos i millorar l’energia del dia a dia.
Segons explica, la creatina no és només un suplement per a homes musculats o per a persones que van habitualment al gimnàs. També pot ser útil per a adults que volen conservar un cos fort i saludable, reduir el cansament i afrontar millor activitats quotidianes com caminar, aixecar pes o pujar escales.
Què passa amb la musculatura a partir dels 35?
A mesura que envellim, el cos pot començar a perdre massa muscular de manera natural. Aquesta reducció pot afectar la força, l’equilibri i la mobilitat, especialment si no es practica exercici físic de manera regular.
La situació també pot empitjorar durant la menopausa, quan els canvis hormonals poden influir en la salut dels músculs i dels ossos. Per això, mantenir una alimentació equilibrada, practicar exercicis de força i cuidar el descans és cada vegada més important.
En aquest context, la creatina a partir dels 35 anys pot ajudar a reduir l’impacte d’aquesta pèrdua muscular progressiva.
Els beneficis de la creatina per al cos
Un dels principals beneficis de la creatina és la seva capacitat per facilitar la recàrrega de l’ATP, una molècula fonamental per produir energia dins de les cèl·lules.
Aquesta aportació d’energia pot ajudar a millorar el rendiment muscular, augmentar la força i afavorir la recuperació després de l’exercici. També pot contribuir a protegir la musculatura i els ossos durant les etapes de premenopausa i menopausa.
Amb una presa adequada i constant, els efectes es poden notar en gestos senzills de la vida quotidiana. Activitats com pujar escales, caminar durant més estona o carregar bosses poden provocar menys cansament.
Així, entre els principals efectes de la creatina destaquen:
- La recuperació de massa muscular
- L’augment de la força física
- Una millor recuperació després de l’exercici
- Menys sensació de cansament
- Una possible protecció de la salut òssia
- Una millora de la mobilitat i l’autonomia
La creatina també pot beneficiar la memòria
Sara Marín destaca que aquest suplement no actua únicament sobre la musculatura. La creatina també pot aportar beneficis al cervell, ja que l’ATP és imprescindible per al funcionament de les cèl·lules cerebrals.
Segons la doctora, una millor disponibilitat d’energia pot contribuir a millorar la memòria, la concentració i fins i tot l’estat d’ànim.
Per tant, les persones que comencin a prendre-la podrien notar més claredat mental, més capacitat per concentrar-se i una sensació més estable d’energia física i mental. Tot i això, els resultats poden variar segons cada persona i no solen aparèixer immediatament.
Com s’ha de prendre la creatina?
La recomanació de la doctora és prendre entre 3 i 5 grams diaris de creatina monohidratada. Aquesta és una de les formes més conegudes i utilitzades d’aquest suplement.
La clau és prendre-la de manera constant, ja que els seus efectes depenen de l’acumulació de creatina als músculs. No cal reservar-la exclusivament per als dies d’entrenament.
Es pot barrejar amb aigua, llet, iogurt o altres aliments. Segons les advertències recollides, és preferible evitar prendre-la amb l’estómac buit si provoca molèsties digestives.
La creatina engreixa o perjudica els ronyons?
Un dels mites més habituals és que la creatina fa engreixar. Sara Marín explica que l’aigua que pot retenir aquest suplement queda principalment dins del múscul.
Això no equival a una retenció generalitzada de líquids ni a un augment de greix corporal. De fet, aquest efecte pot fer que els músculs es notin més hidratats i amb una aparença més ferma.
La doctora també assegura que no hi ha proves sòlides que relacionin la creatina amb la pèrdua de cabell. En persones sanes i presa en quantitats habituals, tampoc no hi ha evidència que provoqui danys als ronyons.
Qui no hauria de prendre creatina?
Tot i els seus possibles beneficis, la creatina no és adequada per a tothom. Segons la doctora, l’haurien d’evitar les dones embarassades o en període de lactància, els menors de 18 anys i determinades persones amb diabetis o problemes de salut.
Abans de començar a prendre qualsevol suplement, especialment si es pateix una malaltia o es pren medicació, és recomanable consultar-ho amb un metge o un nutricionista.
En adults sans, combinada amb exercici de força, una alimentació adequada i bons hàbits, la creatina monohidratada pot convertir-se en una aliada per conservar la musculatura, l’energia i la memòria a partir dels 35 anys.
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