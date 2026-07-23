Aliments que ajuden a mantenir els ossos forts
Eva Remolina / AMIC
Tenir uns ossos forts és essencial per mantenir la mobilitat, la independència i la qualitat de vida a qualsevol edat. Amb el pas dels anys, la densitat òssia tendeix a disminuir de manera natural, fet que pot augmentar el risc de fractures i problemes com l’osteoporosi. Tot i que l’activitat física i els hàbits saludables són importants, l’alimentació juga un paper fonamental en la salut dels ossos.
Conèixer quins aliments aporten els nutrients necessaris és una bona manera de cuidar l’esquelet i prevenir problemes futurs.
El calci
El calci és el mineral més important per a la formació i el manteniment dels ossos. Una gran part del calci del nostre cos es troba precisament en l’esquelet. Els aliments més rics en calci són:
- Llet, iogurts i formatges.
- Begudes vegetals enriquides amb calci.
- Sardines i seitons consumits amb espina.
- Ametlles.
- Sèsam i tahina.
- Bròquil i col arrissada.
Incloure aquests aliments de manera regular ajuda a mantenir una bona reserva de calci al llarg de la vida.
La vitamina D
No n’hi ha prou amb consumir calci. El cos necessita vitamina D per absorbir-lo correctament. La vitamina D es pot obtenir de dues maneres principals:
- Mitjançant l’exposició moderada al sol.
- A través de determinats aliments.
Algunes bones fonts alimentàries són:
- Peix blau, com el salmó, la sardina o el verat.
- Rovell d’ou.
- Fetge.
- Productes enriquits amb vitamina D.
En moltes persones grans, els nivells de vitamina D poden ser baixos, per la qual cosa és important consultar el metge si hi ha dubtes.
Les proteïnes
Els ossos no estan formats només per minerals. Les proteïnes també formen part de la seva estructura i contribueixen a mantenir la massa muscular, que ajuda a protegir l’esquelet. Les principals fonts de proteïna saludable són:
- Peix.
- Carn magra.
- Ous.
- Llegums.
- Fruits secs.
- Lactis.
Una aportació adequada de proteïnes ajuda a reduir el risc de fragilitat i caigudes.
Verdures de fulla verda
Les verdures de fulla verda són riques en vitamines i minerals que afavoreixen la salut òssia. Entre les més recomanables destaquen:
- Espinacs.
- Bledes.
- Col verda.
- Bròquil.
- Ruca.
Aquestes verdures aporten nutrients com la vitamina K, que participa en la formació i el manteniment dels ossos.
Fruits secs i llavors
Els fruits secs són una excel·lent font de minerals beneficiosos per a l’esquelet. Les ametlles, les nous, les avellanes i les llavors de sèsam o de xia aporten:
- Calci.
- Magnesi.
- Fòsfor.
- Greixos saludables.
Consumits amb moderació, constitueixen un complement excel·lent dins d’una dieta equilibrada.
El magnesi i el fòsfor
Aquests dos minerals participen en la formació dels ossos i en el seu manteniment. Es troben principalment en:
- Cereals integrals.
- Llegums.
- Fruits secs.
- Peix.
- Ous.
Una alimentació variada acostuma a proporcionar les quantitats necessàries.
Evitar alguns excessos
A més de consumir aliments beneficiosos, convé moderar alguns hàbits que poden perjudicar la salut òssia. És recomanable:
- Limitar el consum excessiu de sal.
- Reduir les begudes ensucrades.
- Evitar el tabaquisme.
- Moderar el consum d’alcohol.
Aquests factors poden afectar negativament la densitat dels ossos a llarg termini.
Alimentació i exercici
La nutrició és essencial, però resulta encara més efectiva quan es combina amb activitat física regular. Caminar, ballar, pujar escales o fer exercicis de força adaptats ajuda a estimular la formació òssia i a mantenir els músculs forts. Aquesta combinació contribueix a prevenir fractures i a conservar una bona autonomia durant més anys.
Mantenir uns ossos forts no depèn d’un únic aliment, sinó d’una dieta equilibrada i variada que aporti tots els nutrients necessaris. El calci, la vitamina D, les proteïnes i altres minerals treballen conjuntament per protegir l’esquelet i afavorir un envelliment saludable. Adoptar bons hàbits alimentaris avui és una de les millors maneres de conservar la mobilitat, la força i la independència en el futur.
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