Milionari busca nòvia: així coneixen els rics la seva mitja taronja
Ivy Relations és una agència de cites per a singles «d'elit». Pots comprar-te el teu propi conte de fades a partir de 25.000 euros.
Barcelona és la ciutat on es concentren més solters VIP d'Espanya, «alguns amb passat esportiu»
Ana Sánchez
“La rival més gran de Cupido”, així l'anomenen. Ella ni tan sols necessita arc ni fletxes. La seva taxa d'èxit és del 85% (basada en relacions que duren almenys sis mesos). Té en plantilla tot un exèrcit de fades padrines repartides per tot el món, amb més recursos que les de la Ventafocs. Hi ha qui les anomena «celestines prèmium». Són heart hunters, caçadores de cors. Pots comprar-te el teu propi conte de fades a partir de 25.000 euros. «Alguns clients es gasten més de 120.000 € —asseguren— en cerques personalitzades».
És com una agència matrimonial de les d'abans, però aquí les cites a cegues tenen lloc en restaurants on només s'hi pot arribar en helicòpter. Ivy Relations. Ivy (que significa «heura») té fulles amb forma de cor, justifica la seva fundadora. És una agència «exclusiva» de matchmaking «per a professionals d'elit i persones amb un alt poder adquisitiu», resumeix el seu web. «És una feina molt més difícil i complexa del que molta gent imagina», assegura la CEO. Barcelona és la ciutat on concentren més clients a Espanya. «Sobretot emprenedors —detalla—. Alguns amb passat esportiu».
Inga Verbeeck, de 47 anys, reparteix fletxades des d'Anvers. És la Cupido CEO. La fundadora d'Ivy Relations. Paradoxes dignes de Disney: ella no ha viscut precisament un conte de fades. «No he tingut exactament el conte de fades perfecte», confessa. Es va casar amb 21 anys —«massa jove!»— i es va divorciar als 29. Té un fill golfista professional de 203 centímetres d'alçada. «El regal més valuós de la meva vida», diu amb orgull. «He tingut algunes relacions llargues, però no sempre ha estat fàcil. Crec que les meves diferents experiències personals avui em fan millor en la meva feina».
Fa poc van organitzar una primera cita que va durar dos dies i mig i va incloure quatre restaurants amb estrella Michelin i servei de catifa vermella durant tota l'experiència. És a dir, un tracte personalitzat digne d'una superestrella. «Organitzem cites increïbles arreu del món, en llocs i escenaris espectaculars», garanteix Inga. També ofereixen assessorament d'imatge, organització de viatges, consells per a regals i fins i tot suport emocional.
De 25.000 a 450.000 euros
La tarifa estàndard és de 25.000 euros l'any. Inclou la presentació d'almenys cinc possibles ànimes bessones. Els socis executive paguen 35.000 euros: set presentacions i una dedicació més gran de l'equip de celestines, inclosa una sessió de fotos. El paquet premium puja fins als 60.000 euros i inclou nou presentacions. Els campaign members paguen entre 120.000 i 450.000 euros.
És com tenir un equip d'elit de Cupidos disparant fletxes sense descans: «Busquen activament candidats mitjançant campanyes de headhunting». El percentatge d'èxit —prometen— és del 95%.
«Alguns diran que és surrealista invertir aquestes quantitats per trobar l'amor. Però realment ho és? —es pregunta la CEO—. No és, potser, una parella per a tota la vida, l'amor i la felicitat, el més valuós que tenim? I no, no es tracta de comprar amor. No podem obligar ningú a enamorar-se. El que podem fer és dedicar temps i recursos a un procés eficient i acurat que generi oportunitats extraordinàries».
La majoria d'aquests singles VIP són homes, d'entre 25 i 73 anys. Hi ha prínceps dels Emirats, celebritats, CEOs, polítics... «La majoria són emprenedors», apunta Inga. Això vol dir que en aquesta agència es parla tant de «trobar l'amor» com de «discreció» i «independència financera». També s'han trobat amb caçafortunes.
«Sí, és clar —assenteix Inga—. N'hi ha molts, especialment avui dia, amb Instagram i les xarxes socials alimentant la recerca d'una vida perfecta i luxosa. Però crec que hi ha una diferència entre algú que escull un determinat estil de vida i algú que acceptaria qualsevol cosa a canvi de diners o luxe».
Una dona els va demanar un multimilionari amb casa a Mònaco, un loft a Nova York i un jet privat. «No vaig treballar amb ella —recorda Inga—. Això és una llista de la compra, no una recerca de parella». Hi ha molts homes rics i de cabells grisos buscant noies molt joves? «Relativament sí —respon—. Però en el meu món no tot és aquest tòpic. Hi ha molt més».
Les llistes de desitjos dels clients inclouen des de «algú que prefereixi el fred» fins a «que treballi en l'àmbit mèdic però també toqui molt bé un instrument musical». I després hi ha les peticions sobre l'aspecte físic.
«El tret més sol·licitat pels homes —destaca— és un aspecte natural. Sense retocs, sense pòmuls exagerats, sense farciments. Els meus clients —insisteix— solen preferir arrugues abans que bòtox. I això contrasta amb el que veiem avui dia: noies molt joves i molt guapes perseguint un ideal alimentat per les xarxes socials».
«La parella perfecta —conclou Inga, gairebé com a Expedient X— és allà fora». Encara que no tinguis 25.000 euros disponibles. «És clar que sí! Però si no pots externalitzar una part de la feina, hauràs de posar-hi de la teva part. No fer res no t'ajudarà a trobar la persona adequada».
«Surt al carrer —aconsella—, coneix gent a la vida real i sigues valent. Saluda, fes un compliment, atreveix-te a fer el primer pas. Si crees prou oportunitats, és possible que acabis trobant allò que busques. No es tracta de trobar una persona perfecta; aquesta persona no existeix, tinguis molts o pocs diners. L'important és trobar LA TEVA persona».
La seva regla d'or? «No facis mai suposicions. Pregunta.»
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