El truc viral amb la Nivea de llauna blava que promet una pell lluminosa i un maquillatge impecable
L’esteticista Kristyn Hoffman revela una barreja senzilla i econòmica que pot transformar l’acabat de la base de maquillatge
Tenir una pell hidratada, lluminosa i amb un aspecte saludable s’ha convertit en una de les principals preocupacions estètiques. Cada vegada comprem més sèrums, cremes, bases de maquillatge i tractaments que prometen resultats immediats, però no sempre cal gastar-se una fortuna per aconseguir un bon acabat.
De vegades, el secret pot estar en un producte clàssic que moltes famílies tenen des de fa dècades al bany: la coneguda crema Nivea de llauna blava.
És precisament aquest producte el protagonista del truc que ha compartit Kristyn Hoffman, esteticista i creadora de contingut de bellesa que s’ha fet popular a les xarxes socials gràcies als seus consells sobre cura de la pell i maquillatge.
El truc de Kristyn Hoffman que «et canviarà la vida»
Hoffman assegura que existeix una manera molt senzilla d’aconseguir una pell més sucosa, nodrida i brillant: barrejar una petita quantitat de crema Nivea amb la base de maquillatge abans d’aplicar-la a la cara.
L’esteticista defineix aquesta barreja com «la combinació perfecta» i afirma que és un truc «increïblement econòmic» que pot millorar notablement l’acabat del maquillatge.
El procediment consisteix a posar una mica de base de maquillatge a la mà o en una paleta i afegir-hi una quantitat molt petita de crema. Després, cal barrejar els dos productes i aplicar-los sobre la pell de manera uniforme.
Segons Hoffman, el resultat és una pell més lluminosa, hidratada i amb un acabat molt més natural.
Per què funciona aquesta barreja?
La Nivea de llauna blava té una textura densa i nutritiva que ajuda a crear una capa protectora sobre la pell. Aquesta pel·lícula evita que la humitat s’evapori ràpidament i contribueix a mantenir el rostre flexible i hidratat durant més temps.
La cosmetòloga Lucía Pereyra explica que «la crema està formulada per crear una pel·lícula oclusiva que reté la humitat». A més, assenyala que «suavitza la pell i evita la pèrdua d’aigua».
Quan es barreja amb una base de maquillatge de cobertura elevada, la crema pot fer que el producte sigui més fàcil d’estendre i que no marqui tant les zones seques, les petites arrugues o les descamacions.
D’aquesta manera, el maquillatge pot quedar més uniforme i tenir una aparença menys carregada.
L’efecte glazed donut que triomfa a les xarxes
Amb aquest truc, Hoffman assegura que es pot aconseguir l’anomenat efecte glazed donut, una tendència de bellesa que busca imitar l’aspecte brillant i setinat del glacejat d’un dònut.
Aquest acabat es caracteritza per una pell molt hidratada, sucosa i amb punts de llum, però sense arribar a semblar excessivament greixosa.
La tendència s’ha popularitzat a les xarxes perquè ofereix una imatge de pell saludable i natural, allunyada dels maquillatges excessivament mats i pesants.
Un producte clàssic que continua funcionant
La Nivea Creme fa més de cent anys que és present al mercat i continua sent un dels productes hidratants més coneguts. La seva textura ajuda a prevenir la deshidratació i a protegir la barrera cutània, especialment durant els mesos de fred o en persones amb zones seques.
Tot i això, la seva consistència és força densa i pot no ser adequada per a tots els tipus de pell. Les persones amb pell greixosa, acneica o amb tendència a tenir els porus obstruïts haurien d’utilitzar-ne molt poca quantitat i comprovar com reacciona la seva pell.
També és recomanable fer una prova en una zona petita abans d’incorporar qualsevol producte nou a la rutina facial.
El truc de Kristyn Hoffman demostra que, per millorar l’aspecte de la pell i aconseguir un maquillatge lluminós, no sempre cal comprar cosmètics cars. Una barreja senzilla entre una base habitual i una crema clàssica pot ser suficient per aconseguir un acabat més hidratat, uniforme i brillant.
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