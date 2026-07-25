Alerta als aeroports: bitllets amb extres, maletes de pagament i ‘overbooking’ posen els passatgers al límit
La nova normativa europea vol frenar els abusos de les aerolínies, però encara no té una data definitiva d’aplicació
Viatjar en avió és cada vegada més complicat. El preu inicial del bitllet sovint no és el preu final, les maletes de mà poden implicar un suplement, escollir seient costa diners i milers de passatgers pateixen cada any retards, cancel·lacions o casos d’‘overbooking’.
Només durant l’abril, l’aeroport de Barcelona-el Prat va registrar 5.103.478 passatgers, un 4,1% més que el mateix mes del 2025. Davant d’aquest augment del trànsit aeri, el Parlament Europeu ha impulsat una reforma de la normativa sobre els drets dels passatgers aeris, que no s’actualitzava des del 2004.
Què passa si hi ha ‘overbooking’?
L’‘overbooking’ es produeix quan una companyia ven més seients dels que té disponibles. Segons el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, és una de les causes més habituals de denegació d’embarcament.
En aquests casos, l’aerolínia ha de buscar voluntaris disposats a renunciar al vol a canvi del reemborsament del bitllet o d’un transport alternatiu.
Si no hi ha prou voluntaris i la companyia impedeix embarcar altres passatgers, aquests poden reclamar una indemnització:
- 250 euros per als vols de fins a 1.500 quilòmetres.
- 400 euros per als trajectes d’entre 1.500 i 3.500 quilòmetres.
- 600 euros per als vols que superin els 3.500 quilòmetres.
Aquestes indemnitzacions també es poden reclamar quan un vol arriba amb més de tres hores de retard o es cancel·la amb menys de catorze dies d’antelació.
Retards i cancel·lacions: què ha de pagar l’aerolínia?
Quan la incidència és responsabilitat de la companyia, el passatger té dret a un reemborsament, un vol alternatiu i, segons el cas, una indemnització.
Les aerolínies també han de proporcionar beguda gratuïta cada dues hores i menjar cada tres hores d’espera. Si el retard obliga a passar la nit fora, han d’oferir allotjament durant un màxim de tres nits.
Els passatgers disposaran de fins a nou mesos per presentar la reclamació i les companyies tindran 30 dies per pagar o justificar l’existència de circumstàncies extraordinàries.
No obstant això, les aerolínies poden evitar la indemnització quan el retard o la cancel·lació es deu a situacions que no controlen, com catàstrofes naturals, guerres, meteorologia extrema, passatgers conflictius o vagues dels serveis aeroportuaris.
La maleta de mà continuarà sent de pagament
Una de les qüestions més polèmiques és l’equipatge de mà. Espanya no ha aconseguit que Europa obligui les companyies a transportar gratuïtament una maleta dins l’avió.
El Parlament Europeu només ha garantit que els objectes personals petits, com una bossa o una motxilla, no tinguin cap cost addicional.
La novetat és que les aerolínies, els intermediaris i els portals de reserves hauran de mostrar des del principi el preu del bitllet amb el cost de la maleta de mà inclòs. El passatger podrà eliminar aquest servei al final de la reserva si no el necessita.
L’objectiu és evitar que un vol anunciat com a barat acabi encarint-se amb suplements ocults.
Famílies separades i seients de pagament
La nova normativa també vol impedir que les famílies hagin de pagar per seure juntes.
Les companyies hauran de garantir que una persona adulta viatgi al costat d’un menor de 14 anys sense pagar cap suplement. Aquest dret també s’aplicarà a les dones embarassades i als passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda.
Les aerolínies també hauran de permetre corregir gratuïtament errors ortogràfics en els noms dels passatgers i entregar la targeta d’embarcament digital sense cap cost.
A més, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 considera abusiu cobrar per imprimir la targeta d’embarcament al taulell de l’aeroport.
Quan entrarà en vigor?
La reforma encara no és definitiva. Es tracta d’un acord provisional assolit al Comitè de Conciliació, que ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea.
La votació està prevista durant el mes de juliol, però encara no hi ha una data concreta d’aplicació. Un cop aprovada, les aerolínies podrien disposar de fins a dotze mesos per adaptar-s’hi.
Fins aleshores, els passatgers hauran de continuar revisant amb molta atenció la lletra petita dels bitllets, les condicions de l’equipatge i els suplements. En el sector aeri, el preu més baix gairebé mai no és el cost final.
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