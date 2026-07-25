El ritual de la fulla de llorer que promet atraure diners: cada vegada més gent el fa a casa
Una superstició popular assegura que portar llorer a la cartera pot cridar l’abundància
Posar una fulla de llorer a la cartera s’ha convertit en un dels rituals casolans més populars entre les persones supersticioses. Segons aquesta creença, la planta pot ajudar a atraure diners, prosperitat i bona sort, especialment si es guarda al costat d’un bitllet.
El llorer s’ha relacionat durant segles amb el poder, la victòria i la riquesa. A l’antiga Grècia i a Roma, les corones fetes amb les seves fulles s’utilitzaven per distingir emperadors, guerrers i persones considerades sàvies o exitoses.
Aquest simbolisme ha arribat fins als nostres dies i ha convertit el llorer en un element habitual dins de diversos rituals per atraure l’abundància.
Per què posen llorer a la cartera?
Les persones que segueixen aquesta superstició creuen que portar una fulla seca de llorer a la cartera ajuda a mantenir els diners i evita que aquesta quedi buida.
El ritual consisteix a col·locar una fulla en bon estat dins d’un compartiment de la cartera, preferiblement al costat d’un bitllet. Segons la tradició, sempre s'han de portar una mica de diners perquè el flux econòmic no s’interrompi.
Algunes persones canvien la fulla cada mes o quan es trenca, ja que consideren que una fulla deteriorada pot haver perdut la seva suposada energia protectora.
Realment funciona aquest ritual?
No hi ha cap prova científica que demostri que una fulla de llorer atregui els diners o millori la situació econòmica d’una persona.
El llorer no té cap propietat biològica capaç d’influir en el compte bancari, els ingressos o la fortuna. Per tant, el ritual s’ha d’entendre com una creença popular i simbòlica.
Tot i això, algunes supersticions poden tenir un efecte psicològic. Fer un ritual pot ajudar una persona a sentir-se més optimista, segura o motivada per controlar millor les seves despeses. Els resultats econòmics, però, dependran de decisions reals com estalviar, planificar un pressupost o reduir les compres innecessàries.
Altres supersticions amb llorer que es poden fer a casa
El llorer també és protagonista d’altres rituals relacionats amb la bona sort, la protecció i el benestar.
Posar una fulla sota el coixí
Una de les creences més conegudes consisteix a col·locar una fulla de llorer sota el coixí abans d’anar a dormir.
Les persones supersticioses asseguren que aquest gest ajuda a tenir somnis més agradables, descansar millor o trobar respostes a preocupacions personals. Tot i això, no hi ha evidències que la fulla tingui un efecte directe sobre la qualitat del son.
Guardar llorer a l’entrada de casa
Algunes persones col·loquen diverses fulles de llorer a prop de la porta principal amb l’objectiu de protegir la llar de les males energies.
Segons aquesta creença, el llorer actuaria com una barrera simbòlica contra l’enveja, els conflictes i la mala sort.
Escriure un desig en una fulla
Un altre ritual consisteix a escriure un desig o un objectiu en una fulla de llorer i guardar-la en un lloc especial.
Hi ha qui prefereix cremar-la posteriorment, sempre en un recipient segur i lluny de materials inflamables, com a símbol d’alliberar el desig i confiar que es complirà.
Altres supersticions populars per atraure diners
Més enllà del llorer, hi ha molts rituals casolans per atraure diners que han passat de generació en generació.
Un dels més coneguts consisteix a posar un recipient amb llenties o arròs a la cuina, ja que aquests aliments simbolitzen l’abundància. També hi ha persones que guarden una moneda sota l’estora de l’entrada o dins d’un pot per intentar afavorir l’arribada de prosperitat.
Una altra superstició habitual és no deixar mai la cartera a terra, perquè es creu que els diners poden «marxar». També s’acostuma a regalar una cartera amb una moneda o un bitllet a dins per evitar que la persona que la rep comenci a utilitzar-la buida.
Una tradició que depèn de la fe
Posar una fulla de llorer dins la cartera no farà aparèixer diners de manera automàtica. Es tracta d’un ritual sense base científica que es manté gràcies al simbolisme històric de la planta i a la transmissió de les supersticions populars.
Fer-lo no comporta cap problema sempre que no substitueixi decisions econòmiques responsables. La millor manera de protegir els diners continua sent controlar les despeses, evitar deutes innecessaris i mantenir uns bons hàbits d’estalvi.
La fulla de llorer pot servir com un recordatori simbòlic de prosperitat, però la fortuna, en aquest cas, dependrà molt més de la planificació que de la superstició.
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