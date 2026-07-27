Argentins i espanyols, més diferents del que sembla: una final del Mundial destapa dues maneres de viure la rivalitat
La derrota de l’Argentina, les protestes per l’arbitratge i el cas Rosalia han encès una batalla emocional a les xarxes
Espanya i l’Argentina comparteixen idioma, nombrosos vincles històrics i una passió enorme pel futbol. Tanmateix, la final del Mundial 2026 ha deixat al descobert algunes diferències en la manera d’expressar les emocions, afrontar una derrota i defensar la identitat nacional.
La selecció espanyola es va proclamar campiona del món per segona vegada després de derrotar l’Argentina per 1-0 a la pròrroga. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 106 d’una final disputada a l’estadi de Nova York/Nova Jersey. Espanya va dominar bona part del partit, mentre que la selecció argentina va resistir gràcies, especialment, a les intervencions del porter Emiliano Dibu Martínez.
Una final marcada per les decisions arbitrals
El partit no va estar exempt de polèmica. A Espanya li van anul·lar un gol de Nico Williams per una falta prèvia de Mikel Merino i un altre de Ferran Torres per fora de joc. D’altra banda, Enzo Fernández va ser expulsat després d’una entrada sobre Pau Cubarsí, fet que va deixar l’Argentina amb deu jugadors abans de la pròrroga.
Després de la derrota, nombrosos aficionats argentins van assenyalar l’àrbitre com un dels responsables del resultat. Les xarxes socials es van omplir d’acusacions de favoritisme, vídeos de jugades discutides i teories segons les quals l’arbitratge hauria perjudicat deliberadament la selecció albiceleste.
La polèmica va créixer fins al punt que diferents usuaris van obrir peticions a Change.org per exigir que es tornés a jugar la final entre Espanya i l’Argentina. Els impulsors d’aquestes campanyes consideren que algunes decisions arbitrals van alterar el desenvolupament del partit i parlen fins i tot d’una actuació «corrupta», una acusació formulada pels promotors, però no demostrada.
Una de les peticions va superar les 80.000 signatures, tot i que recollir adhesions a Change.org no obliga la FIFA a revisar el resultat ni a repetir el partit.
El president de l’Associació del Futbol Argentí, Claudio Chiqui Tapia, va demanar als aficionats que no es deixessin portar per les teories conspiratives. Malgrat això, la controvèrsia ja havia transcendit l’àmbit esportiu i havia arribat a la política, els mitjans de comunicació i el món de la cultura.
La polèmica de Rosalia després de la victòria d’Espanya
Una de les persones que va quedar atrapada en aquesta batalla digital va ser Rosalia. La cantant catalana va compartir a les seves xarxes un vídeo de Mia Khalifa celebrant la victòria espanyola mentre sonava una de les seves cançons.
Una part dels usuaris argentins va interpretar aquella publicació com una burla contra la seva selecció i contra el país. Les crítiques van créixer ràpidament i alguns aficionats van demanar que es cancel·lessin els seus concerts a Buenos Aires, la van qualificar de «persona no grata» i van anunciar que retornarien o vendrien les entrades.
També es va arribar a cancel·lar el servei d’una empresa que organitzava trasllats d’espectadors als seus concerts al Movistar Arena, encara que això no suposa la cancel·lació dels espectacles de l’artista.
No consta, però, que Rosalia hagi estat vetada oficialment per les televisions argentines. Alguns programes i mitjans sí que van tractar la polèmica i van amplificar les crítiques, però parlar d’un veto general seria exagerat.
Davant l’allau de comentaris, Rosalia va eliminar algunes publicacions i va demanar disculpes. L’artista va assegurar que havia compartit el vídeo perquè hi sonava la seva música i no amb la intenció d’ofendre els argentins.
Per què es viu el futbol amb tanta intensitat a l’Argentina?
Els especialistes assenyalen que una de les grans diferències entre argentins i espanyols es troba en la intensitat amb què s’expressen les emocions quotidianes.
A l’Argentina, el futbol té un pes especialment fort com a element d’identitat col·lectiva. La selecció no és percebuda únicament com un equip esportiu, sinó com una representació del país, de la seva història i del seu orgull nacional.
Per aquest motiu, les victòries es poden viure com una reivindicació compartida i les derrotes com un cop emocional que va més enllà del resultat. Segons les anàlisis recollides després del Mundial, aquest sentiment de pertinença existeix als dos països, però acostuma a ser més intens i permanent en la societat argentina.
A Espanya també hi ha una gran passió futbolística, però la relació amb la selecció pot ser més intermitent i dependre més de les grans competicions. A més, la diversitat territorial i les diferents identitats nacionals i regionals fan que el sentiment cap a l’equip espanyol no s’expressi sempre de la mateixa manera.
Argentins més expressius i espanyols més directes
Una altra diferència es troba en la manera de comunicar-se. En la cultura argentina, la conversa acostuma a ser més gestual, emocional i expressiva. Els moviments de les mans, els canvis de to i la implicació personal formen part habitual de moltes converses.
Els argentins també poden utilitzar més circumloquis, ironia o fórmules indirectes per suavitzar una crítica o un desacord.
En canvi, l’estil comunicatiu espanyol acostuma a considerar-se més directe i literal. Una persona pot expressar una opinió de manera contundent sense que això impliqui necessàriament una enemistat personal.
Aquest contrast pot generar malentesos. Allò que un espanyol considera sinceritat o franquesa pot ser interpretat per un argentí com una falta de sensibilitat. I allò que un argentí viu com una reacció emocional natural pot semblar exagerat des d’una perspectiva espanyola.
Diferències en les mostres d’afecte
Les mostres afectives també acostumen a ser més visibles a l’Argentina. Les abraçades, els petons, les paraules afectuoses i el contacte físic són habituals en les relacions familiars i d’amistat.
A Espanya, encara que la família també ocupa un paper central, les manifestacions emocionals poden ser més moderades en determinats entorns i territoris.
Això no significa que els espanyols sentin menys ni que tots els argentins siguin expansius. Es tracta de tendències culturals generals que no poden aplicar-se automàticament a totes les persones.
Dues cultures unides per la llengua, però separades pels matisos
Espanyols i argentins comparteixen el castellà, però no sempre utilitzen les mateixes paraules ni els mateixos codis socials. El to argentí, les expressions pròpies, la musicalitat de l’accent i l’ús freqüent de la ironia marquen diferències evidents.
També existeixen contrastos en els horaris, els costums gastronòmics i les relacions socials. A l’Argentina, les reunions al voltant d’un rostit o d’un mate tenen un fort component ritual i comunitari. A Espanya, les terrasses, les tapes i les trobades als bars exerceixen una funció social semblant.
Els dos països valoren les converses llargues, els àpats compartits, la família i les amistats. La diferència principal no es troba necessàriament en què senten, sinó en com ho expressen.
Les xarxes socials converteixen la rivalitat en una batalla
La polèmica posterior al Mundial demostra com les xarxes socials poden amplificar qualsevol rivalitat. Una broma, una celebració o un vídeo compartit en qüestió de segons pot convertir-se en una ofensa nacional.
Els algoritmes acostumen a donar més visibilitat als missatges contundents, indignats o provocadors. Això pot crear la impressió que tota la societat argentina està enfadada amb Espanya o que tots els espanyols es burlen de la derrota argentina, quan en realitat les posicions més extremes no representen necessàriament la majoria.
Un exemple diferent es va veure a Madrid, on un creador argentí va tornar a casa amb la samarreta de la seva selecció després de la final. En lloc de rebre insults, alguns aficionats espanyols el van felicitar, el van abraçar i fins i tot el van aixecar en braços.
També la cantant argentina Maria Becerra va mostrar una bandera del seu país durant un concert a Barcelona i va ser rebuda amb una ovació, un gest que molts usuaris van contraposar a la polèmica de Rosalia.
La final del Mundial entre Espanya i l’Argentina ha posat de manifest una rivalitat esportiva intensa, però també ha mostrat els perills de convertir els estereotips en veritats absolutes.
Els argentins poden viure i expressar les emocions amb més intensitat, mentre que els espanyols poden adoptar un estil més directe o contingut. Tanmateix, cap d’aquestes diferències justifica l’assetjament, els insults o els boicots personals.
Al final, les dues societats tenen molt més en comú del que sembla: orgull nacional, passió pel futbol, sentit de l’humor i una enorme capacitat per discutir durant hores sobre una jugada.
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