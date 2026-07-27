La DGT posa en alerta els conductors: tenir cita per passar la ITV no t’allibera d’una multa de 200 euros
Una sentència qüestiona les sancions als vehicles aparcats, però circular amb la inspecció caducada continua estant prohibit
Passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és una obligació que molts conductors afronten amb nervis. La por que el vehicle no superi la revisió, haver d’assumir una reparació inesperada o rebre una sanció fa que algunes persones ajornin la cita fins a l’últim moment.
Tanmateix, deixar passar la data pot sortir car. La DGT recorda que circular amb la ITV caducada comporta, amb caràcter general, una multa de 200 euros. I haver demanat cita per fer la inspecció no amplia el termini ni converteix el vehicle en apte per circular.
Cada quant s’ha de passar la ITV?
La periodicitat depèn del tipus de vehicle i de la seva antiguitat. En el cas dels turismes particulars, els terminis generals són:
- Fins als quatre anys, estan exempts.
- Entre els quatre i els deu anys, han de passar la ITV cada dos anys.
- Quan superen els deu anys, l’han de passar anualment.
Les motocicletes estan exemptes durant els primers quatre anys i, a partir d’aleshores, han de superar la inspecció cada dos anys.
Els ciclomotors estan exempts durant els primers tres anys i després han de passar-la cada dos anys.
En el cas de les furgonetes i vehicles de mercaderies de fins a 3.500 quilos, la freqüència és més exigent: estan exempts fins als dos anys; la inspecció és biennal entre els dos i els sis anys, anual entre els sis i els deu, i semestral quan superen els deu anys.
La normativa també permet avançar la inspecció fins 30 dies naturals abans de la data de caducitat sense perdre dies de validesa. Si es fa dins d’aquest període, la nova vigència es calcula a partir de la data en què caducava la ITV anterior.
Per què és tan important aquesta revisió?
La ITV obligatòria no és només un tràmit administratiu. Serveix per comprovar que el vehicle manté unes condicions mínimes de seguretat viària i que no supera els límits d’emissions contaminants.
Durant la inspecció es revisen elements com:
- Els frens.
- Els pneumàtics.
- La direcció i la suspensió.
- Els llums i la senyalització.
- Els cinturons de seguretat.
- Les emissions.
- La matrícula i la carrosseria.
Alguns defectes mecànics poden avançar sense que el conductor els detecti. La mateixa DGT assenyala que la inspecció permet trobar problemes que podrien provocar un sinistre i que probablement passarien desapercebuts sense aquesta revisió.
Per què molts conductors tenen por de passar-la?
La preocupació acostuma a augmentar quan el vehicle té molts anys, presenta sorolls, mostra algun testimoni encès o no ha rebut un manteniment regular.
Molts usuaris temen que el resultat sigui desfavorable i que hagin de pagar una reparació costosa. Altres tenen por de no entendre els defectes assenyalats o de quedar-se temporalment sense vehicle.
Tot i això, ajornar la inspecció no resol els possibles problemes mecànics. Al contrari, pot fer que una avaria empitjori, que la reparació sigui més cara i que el conductor s’exposi a una sanció.
Fer una revisió prèvia al taller, comprovar els pneumàtics, els llums, els eixugaparabrises i els nivells pot ajudar a arribar a la ITV amb més garanties.
Què passa si la ITV caduca mentre esperem la cita?
Aquesta és una de les confusions més habituals: tenir cita no prorroga la ITV.
Si la inspecció ja ha caducat, el vehicle no està autoritzat a circular, encara que el conductor pugui demostrar que té hora reservada per a l’endemà o per a la setmana següent.
La cita només acredita que s’ha iniciat el procés per regularitzar la situació, però no elimina la infracció. Si la Guàrdia Civil, la policia local o un altre cos competent atura el vehicle, el conductor pot rebre una multa de 200 euros.
La DGT indica expressament, en tràmits relacionats amb vehicles que tenen la ITV vençuda, que aquests no poden circular i que s’han de traslladar fins a l’estació d’inspecció en una grua o mitjançant un altre transport autoritzat.
Per tant, ni tan sols el trajecte directe cap a l’estació està automàticament protegit pel fet de tenir cita.
ITV caducada, desfavorable o negativa: no és el mateix
La DGT diferencia diversos supòsits:
- ITV caducada: el vehicle no ha passat la inspecció dins del termini. La sanció habitual és de 200 euros.
- ITV desfavorable: s’han detectat defectes greus. El vehicle només pot circular per anar al taller i, una vegada reparat, tornar a l’estació ITV dins del termini establert.
- ITV negativa: els defectes són tan greus que el vehicle representa un risc. No pot circular pels seus propis mitjans i s’ha de traslladar amb una grua. Circular en aquestes condicions pot comportar una sanció de 500 euros.
La sentència que posa límits a les multes de la DGT
El debat ha reaparegut després que el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Oviedo anul·lés una multa de 200 euros imposada a una furgoneta que tenia la ITV caducada.
El detall decisiu és que el vehicle estava aparcat a la via pública, no circulant.
El jutge va considerar que la infracció aplicada estava vinculada a la circulació del vehicle i que no es podia sancionar una conducta que la norma no descriu de manera clara. La resolució es basa en el principi de tipicitat, segons el qual l’Administració només pot castigar les conductes expressament previstes com a infracció.
Aquesta decisió pot servir com a argument per recórrer multes semblants, però no significa que totes les sancions a vehicles aparcats quedin anul·lades.
Es tracta d’una resolució d’un jutjat de primera instància i, per tant, no crea jurisprudència en sentit estricte. Cada expedient haurà d’analitzar-se individualment.
Què sosté la DGT sobre els vehicles aparcats?
La posició que tradicionalment ha defensat la Direcció General de Trànsit és que els vehicles matriculats han de mantenir la ITV en vigor encara que no circulin habitualment, tret que hagin estat donats de baixa.
La DGT ha arribat a advertir que tenir un vehicle estacionat al carrer o en un garatge sense la ITV actualitzada podia comportar una sanció de 200 euros.
La sentència d’Oviedo qüestiona precisament aquesta interpretació quan el vehicle es troba immòbil. No obstant això, no modifica la norma general ni impedeix que les administracions continuïn tramitant denúncies mentre no existeixi un criteri judicial consolidat.
Ens poden multar si tenim cita?
La resposta és clara: sí, ens poden multar si conduïm amb la ITV caducada, encara que tinguem cita.
La cita prèvia no és un permís provisional ni un justificant que suspengui la data de caducitat. Tampoc garanteix que un recurs posterior prosperi.
La situació és diferent quan el vehicle està simplement aparcat. En aquest cas, la sentència d’Oviedo ofereix un possible argument per impugnar la multa, però la seva anul·lació no és automàtica.
Per evitar problemes, la millor recomanació és consultar la data a la fitxa tècnica, a l’adhesiu del parabrisa o a l’aplicació miDGT, reservar hora amb antelació i passar la inspecció durant els 30 dies previs al venciment. La DGT permet consultar digitalment si el vehicle té la ITV en vigor i quan li correspon la revisió següent.
Esperar fins que caduqui pot comportar una multa, deixar el vehicle sense autorització per circular i convertir una simple revisió en un problema molt més costós.
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