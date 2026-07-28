De Najwa Nimri a Tamara Falcó: els famosos que viuen amb angoixa els grans incendis forestals
Diversos famosos com David Broncano, Ronaldo Nazário, Enrique Cerezo i Zinedine Zidane també són propietaris d'immobles prop de les zones afectades
Carlos Sainz Jr. expressa la seva 'ràbia tremenda' per la destrucció dels incendis a la finca familiar de La Piñonera, a Àvila
Alba Giraldo
Els greus incendis forestals que des de fa dies afecten les províncies de Madrid, Àvila i Toledo continuen actius. Entre els afectats es troben també diversos rostres coneguts que tenen habitatges o finques a les zones castigades pel foc, com Najwa Nimri, Tamara Falcó, Carlos Sainz Jr., David Broncano, Enrique Cerezo, Zinedine Zidane i Elena Sánchez, entre d’altres.
Nimri, actriu coneguda pels seus papers a La casa de papel i Vis a vis, ha sigut una de les més contundents al denunciar públicament la situació que es viu a la vall del Tiétar, on és propietària d’un habitatge. A través de les xarxes socials, la intèrpret ha compartit imatges i vídeos de municipis com Casavieja, Piedralaves, Sotillo i La Adrada, a més de llançar una crida per reforçar els mitjans destinats a combatre els incendis. "Si no cuidem els que apaguen els focs, ens cremem. Literalment", va escriure a X. "Només confio en els que s’estan deixant l’ànima al foc. Si no lluitem per això, oblideu-vos de donar la llauna amb els vostres ideals de merda", va afegir en una altra publicació, en una crítica dirigida a la gestió política de l’emergència.
L’actriu també revela que les flames van arribar al seu habitatge. "Se’m va cremar part de la meva casa, va publicar, mentre denunciava l’abandonament que, segons el seu parer, pateix la vall del Tiétar. "Han abandonat la vall del Tiétar. Cremada, arrasada i la gent continua apagant focs".
La presentadora de TVE Elena Sánchez també va relatar en primera persona l’impacte de l’incendi durant una videotrucada amb el programa D Corazón aquest cap de setmana. "Quan et toca en primera persona costa una mica més explicar les coses", va apuntar la comunicadora. Sánchez va explicar que va haver d’abandonar casa seva precipitadament quan va rebre l’alerta. "No soc allà perquè ens van evacuar. Jo era al meu poble, on he passat la meva infància, i a les vuit de la tarda va sonar l’alarma. Vam fer les maletes i vam tocar el dos", va detallar.
La periodista va descriure aquelles hores com un moment de "caos i incertesa", marcat pels problemes en les comunicacions i la preocupació per deixar enrere "casa teva i la teva vida". "Imagina’t el que això suposa: tothom sortint d’un poble, una carretera col·lapsada...", va relatar al programa. "El més important és no lamentar pèrdues humanes", va remarcar.
"Una ràbia tremenda"
La preocupació també arriba a la família de Carlos Sainz Jr. El pilot d’F1 segueix molt de prop l’evolució del foc a Cebreros, on es troba la finca familiar La Piñonera. "M’agradaria enviar un missatge a Espanya pel tema dels incendis. Personalment, estic patint molt, perquè hi tenim un camp, a Àvila. Veure Cebreros, la zona d’El Barraco i Burgohondo... Veure tot cremar-se d’aquesta manera i tota la gent que està sent afectada em fa una ràbia tremenda", va afirmar Carlos Sainz Jr.
Tamara Falcó també va mostrar la seva inquietud per la proximitat de l’incendi a El Rincón, la finca de més de 120 hectàrees situada a Aldea del Fresno que va heretar del seu pare i que es troba en una de les zones més afectades per l’avenç del foc. "Gràcies a Déu, de moment l’incendi no ens ha afectat directament. Estem molt pendents de l’evolució i seguint les indicacions de les autoritats".
Nuria Roca segueix amb preocupació la situació des de Menorca, on disfruta de les seves vacances amb el seu marit, Juan del Val. La presentadora es manté atenta a l’incendi que s’ha aproximat a Candeleda, localitat avilesa on fa un any va adquirir juntament amb la seva família una casa rural de pedra en plena naturalesa. La llista de famosos pendents de l’evolució dels incendis inclou, a més, David Broncano, Ronaldo Nazário, Enrique Cerezo i Zinedine Zidane, propietaris d’immobles a l’entorn del pantà de San Juan, on les flames continuaven ahir a la nit amb intensitat.
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