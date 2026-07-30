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Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son

L’especialista comparteix recomanacions per combatre les altes temperatures nocturnes i aconseguir un descans de qualitat

El mànec d'una dutxa

El mànec d'una dutxa / Pixabay

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Daniela Cabeza

Barcelona

Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures, conciliar el son es converteix en un repte per a moltes persones. La psicòloga especialitzada en son Núria Roure ha compartit, a través d’un vídeo al seu Instagram, una sèrie de recomanacions per facilitar el descans durant les nits més caloroses.

Claus per descansar

El primer consell s’adreça a les persones que disposen d’aire condicionat. Roure recomana mantenir les persianes abaixades durant el dia per evitar que l’habitatge acumuli calor i encendre l’aire condicionat abans d’anar a dormir.

Un cop l’habitació estigui fresca, aconsella apagar l’aparell en el moment d’anar al llit per afavorir que l’organisme pugui regular la seva temperatura de manera natural durant la nit.

En cas de no tenir aire condicionat, l’especialista assenyala que el ventilador també pot ser un bon aliat per refrescar l’ambient i millorar la sensació tèrmica abans de dormir.

Dutxa tèbia abans d’anar a dormir

Una altra de les recomanacions és dutxar-se amb aigua tèbia abans d’anar al llit. Roure desaconsella utilitzar aigua freda, ja que pot activar l’organisme en lloc d’afavorir la relaxació necessària per conciliar el son.

La psicòloga també aconsella aplicar fred en algunes zones concretes del cos, com els canells, els palmells de les mans, el clatell o els turmells. Per fer-ho, proposa utilitzar aigua freda o fins i tot un glaçó. Segons explica, aquests punts actuen com a “radiadors” del cos, i refredar-los pot ajudar a reduir lleugerament la temperatura corporal, un requisit clau per iniciar el son.

Finalment, Roure comparteix un truc que li va explicar una de les seves pacients i que assegura que dona bons resultats. Consisteix a introduir al congelador diverses ampolles d’aigua o una bossa d’aigua calenta plena d’aigua i, un cop fredes, col·locar-les dins del llit abans d’anar a dormir. D’aquesta manera, es crea un ambient més fresc durant els primers minuts de descans.

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Més enllà d’aquests consells, l’especialista recorda que, si malgrat la calor costa dormir, és important no obsessionar-se amb conciliar el son ni intentar forçar-lo, ja que aquesta pressió pot dificultar encara més el descans.

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Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son

Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son

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