La pregunta que tota persona amb miopia i astigmatisme es fa davant d’un eclipsi: com em poso les ulleres homologades si ja porto ulleres per veure-hi?
A Espanya, el 61% de la població major de 15 anys utilitza ulleres o lents de contacte per veure-hi, per la qual cosa aquesta informació resulta essencial per garantir una observació segura.
Valentina Raffio
A Espanya hi ha gairebé 25 milions de persones que utilitzen ulleres graduades o lents de contacte per veure-hi. Segons els registres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), es tracta de més del 60% de la població major de 15 anys. És molt probable que, davant l’arribada de l’“eclipsi del segle” del pròxim 12 d’agost, siguin molts els que es facin la mateixa pregunta: com es col·loquen les ulleres per veure l’eclipsi si ja s’han d’utilitzar ulleres per veure-hi? Es posen per sobre del vidre? Per sota? És millor evitar les ulleres i utilitzar lents de contacte aquell dia? I potser les persones amb miopia o astigmatisme veuran pitjor l’eclipsi?
L’especialista Ana Díaz, òptica optometrista a ALAIN AFFLELOU, respon aquestes preguntes en una entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, mentre reivindica un missatge clar: “Mirar el sol sense protecció homologada pot provocar danys oculars greus i irreversibles en qualsevol ull, tant en persones que necessiten ulleres com en aquelles que tenen una visió perfectament sana”, afirma.
Segons explica Díaz, les persones amb problemes de visió també poden observar l’eclipsi de manera segura sempre que utilitzin correctament les ulleres homologades per a aquest tipus de fenòmens. Qui porti ulleres graduades no se les ha de treure, sinó col·locar les ulleres específiques per a eclipses per sobre, “comprovant que cobreixen completament els ulls i que no queda cap espai per on pugui entrar la llum solar”. D’aquesta manera, mantenen la correcció visual sense renunciar a la protecció necessària. En el cas de qui utilitza lents de contacte, el procediment és encara més senzill, ja que “n’hi ha prou amb portar-les posades com de costum i, a sobre, utilitzar les ulleres homologades”. En ambdós casos, afirma l’experta, la protecció és la mateixa i permet gaudir de l’eclipsi amb total seguretat.
Grups amb “pitjor” visió de l’eclipsi
“La miopia, l’astigmatisme o la hipermetropia no impedeixen gaudir de l’eclipsi sempre que la persona porti la correcció òptica adequada, ja sigui mitjançant ulleres o lents de contacte. En aquests casos n’hi ha prou amb utilitzar les ulleres homologades per a eclipses per sobre de les ulleres graduades o juntament amb les lents de contacte”, argumenta Díaz. En aquest sentit, l’experta recorda que “el més important és recordar que les ulleres per a l’eclipsi no milloren la visió ni substitueixen una correcció òptica”, ja que “la seva única funció és protegir els ulls de la radiació solar”. És per això que, davant l’arribada de l’eclipsi del segle, “cada persona les ha d’utilitzar juntament amb la correcció visual que necessiti habitualment per veure-hi amb la màxima comoditat i seguretat”.
Entre els que tindran pitjor visió de l’eclipsi hi ha les persones amb defectes visuals no corregits, les que pateixen malalties oculars o les que prenen medicaments fotosensibilitzants.
L’experta explica que algunes persones poden tenir més dificultats per apreciar l’eclipsi amb claredat. Entre elles hi ha qui té defectes visuals no corregits o pateix malalties oculars que redueixen la qualitat de la visió, com és el cas de les persones amb cataractes avançades o determinades patologies de la retina. També formen part d’aquest grup les persones que prenen medicaments fotosensibilitzants o fàrmacs que dilaten la pupil·la, ja que aquestes circumstàncies fan que la retina sigui més sensible a la llum solar i, en el cas d’un eclipsi, podrien patir més davant l’impacte de la llum generada per aquest esdeveniment. En aquests casos, afirma l’especialista, “la percepció d’un fenomen com l’eclipsi pot ser menys nítida” a causa d’aquestes condicions, tot i que “les recomanacions de protecció són exactament les mateixes que per a qualsevol altra persona”.
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