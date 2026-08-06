La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
Els darrers dies s'ha fet viral la foto d'un aparell mòbil controlant la velocitat a l'avinguda de les Bases, on molts conductors superen el límit
La foto d'un radar mòbil controlant la velocitat dels vehicles a l'avinguda de les Bases de Manresa, davant la Lipmes, i l'avinguda dels Dolors torna a ser viral aquesta setmana. A principis de juny van començar a circular per les xarxes imatges alertant de la presència de radars mòbils en aquests punts de la ciutat. Aquest dimecres, alguns comptes han publicat noves fotos actualitzades. El límit en aquestes artèries de la capital del Bages, com en la gran majoria de carrers de la ciutat, és de 30 quilòmetres per hora, però molts conductors el superen. En sentit sud és fàcil comprovar-ho gràcies al radar informatiu que indica la velocitat a que se circula. Molts conductors, tanmateix, no són conscients de quina multa els pot caure si premen en accés l'accelerador en aquest punt.
En una via urbana limitada a 30 km/h, com l'avinguda de les Bases de Manresa, circular entre 40 i 60 km/h comporta sancions que varien segons l'excés de velocitat. Si el conductor circula fins a 50 km/h, s'enfronta a una multa de 100 euros sense pèrdua de punts. En canvi, si la velocitat és d'entre 51 i 60 km/h, la sanció augmenta fins als 300 euros i la retirada de 2 punts del carnet de conduir.
I què passa si circulo a 61 km/h?
Si un conductor circula per l'avinguda de les Bases a 61 km/h, estaria superant el límit en 31 km/h i, segons la taula de sancions vigents de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta infracció li comportaria una multa de 400 euros i la pèrdua de 4 punts del permís de conduir. Acollint-se al pagament avançat, la quantitat econòmica disminuiria, però la pèrdua de punts es mantindria.
Cal tenir en compte que la velocitat que es val a l'hora de dictar la sanció és la que resulta després d'aplicar el marge d'error legal del radar. Per exemple, si un radar mesura 60 km/h, la velocitat sancionadora podria ser lleugerament inferior depenent del tipus de radar. Ara bé, si els 61 km/h són ja la velocitat corregida que figura a la denúncia, la sanció seria l'esmentada: 400 euros i 4 punts.
Seria un delicte penal?
En aquest cas, circular a 31 km/h per sobre del límit permès no seria un delicte penal, en tractar-se d'una via urbana. El Codi Penal exigeix superar el límit en més de 60 km/h, és a dir, circular a més de 90 km/h, en una zona de 30 per considerar-se delicte penal.
A 30 km/h des del 2021
Manresa va rebaixar el 2021 el límit de velocitat a la majoria de carrers de la ciutat fins als 30 quilòmetres per hora (abans eren 50). Des d'aleshores el consistori disposa de radars de velocitat per enxampar els qui superen el límit. Durant els primers dies d'aplicació de la mesura, Regió7 va constatar a través dels radars pedagògics instal·lats en diferents punts de Manresa, el 60,8% dels vehicles controlats superaven el nou topall establert pel consistori.
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