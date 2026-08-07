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Què cal fer davant una invasió de minimosques a casa?

La presència persistent d'insectes a la llar pot tenir el seu origen en les canonades

Mosques de la humitat o del drenatge

Mosques de la humitat o del drenatge / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Davant d'una invasió de minimosques a casa (conegudes normalment com a mosques de la humitat o del drenatge), el més important és eliminar la matèria orgànica i l'aigua estancada de les canonades, que és on ponen els ous i es crien les larves.

Matar només els exemplars adults que volen per la cuina o el bany no solucionarà el problema, ja que el focus real es troba a l'interior de les teves canonades .

Cal netejar i desinfectar les canonades. Les mosques del drenatge s'alimenten de la capa de brutícia biològica (biofilm) que es forma a les parets de les canonades.

El remei inicial més fàcil és abocar de 2 a 3 litres d'aigua bullent per les canonades afectat per matar les larves per xoc tèrmic. Cal fer-ho dues vegades de manera separada i repetir el procés durant uns dies.

Una altra acció és abocar mitja tassa de bicarbonat i una tassa de vinagre blanc calent pel desaigüe. Deixar actuar la barreja durant una hora perquè desgreixi i descompongui les restes orgàniques. Després cal esbandir amb aigua ben calenta.

Si la plaga persisteix és útil fer servir un raspall llarg per a canonades i anar fregant bé les parets internes de la canonada per desprendre físicament la brutícia acumulada.

200 ous la setmana

Pertany a la família Psychodidae i, tot i que sembla inofensiva, es reprodueix a una velocitat que la converteix en un problema en poques setmanes.

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El cicle biològic és molt curt i per això una plaga es dispara en menys d'un mes. Una femella adulta pot pondre fins a 200 ous a la setmana en superfícies humides amb matèria orgànica. De l'ou neix una larva, que és la que viu dins del desguàs alimentant-se del biofilm acumulat durant 9-15 dies. Després es converteix en pupa i, en 1-2 dies més, emergeix l'adult.Un adult viu entre 2 i 4 setmanes. En aquest temps es reprodueix, així que les generacions se solapen i la població creix de forma exponencial si no es talla el focus d'origen.

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