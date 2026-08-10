4 consells de la DGT per gaudir de l’eclipsi amb seguretat
El primer eclipsi total de Sol visible des de la Península en més d’un segle mobilitzarà milions de persones i obligarà Trànsit a activar un dispositiu de seguretat sense precedents en set comunitats
Fernando Álvarez
El pròxim dimecres 12 d’agost de 2026, al capvespre, Espanya viurà una fita astronòmica: la Lluna ocultarà completament el Sol. Com que es tracta del primer eclipsi total visible des de la Península des de 1912 i coincideix amb la temporada de vacances, la DGT preveu una allau de desplaçaments per carretera que coincidirà amb el canvi de quinzena i el festiu del 15 d’agost.
Davant d’aquest escenari extraordinari, l’organisme ja prepara un dispositiu especial per gestionar els centenars de punts d’observació repartits pel territori espanyol. La resolució de la DGT, publicada al BOE, preveu mesures especials de regulació del trànsit a Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, el País Basc, Catalunya i Navarra anunciaran pròximament les seves pròpies restriccions, ja que tenen les competències de trànsit transferides.
La gestió d’una allau de vehicles
A diferència de les operacions de trànsit habituals, en què les destinacions estan molt definides, aquest esdeveniment dispersarà milers de conductors al llarg d’una franja molt àmplia del territori. La DGT està dissenyant un pla que inclouEl pròxim dimecres 12 d’agost de 2026, al capvespre, Espanya viurà una fita astronòmica: la Lluna ocultarà completament el Sol. Com que es tracta del primer eclipsi total visible des de la Península des de 1912 i coincideix amb la temporada de vacances, la DGT preveu una allau de desplaçaments per carretera que coincidirà amb el canvi de quinzena i el festiu del 15 d’agost.
Davant d’aquest escenari extraordinari, l’organisme ja prepara un dispositiu especial per gestionar els centenars de punts d’observació repartits pel territori espanyol. La resolució de la DGT, publicada al BOE, preveu mesures especials de regulació del trànsit a Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, el País Basc, Catalunya i Navarra anunciaran pròximament les seves pròpies restriccions, ja que tenen les competències de trànsit transferides.
La gestió d’una allau de vehicles
A diferència de les operacions de trànsit habituals, en què les destinacions estan molt definides, aquest esdeveniment dispersarà milers de conductors al llarg d’una franja molt àmplia del territori. La DGT està dissenyant un pla que inclou restriccions temporals als vehicles pesants a les vies més afectades, senyalització d’itineraris alternatius per evitar col·lapses i habilitació d’àrees específiques d’estacionament.
El moment més delicat del dispositiu es viurà just després que finalitzi l’eclipsi, quan es produeixi el retorn massiu i simultani de milers de vehicles a les carreteres principals. Les autoritats recorden que el perill no serà només en les retencions, sinó també en les distraccions: està terminantment prohibit utilitzar el telèfon mòbil per enregistrar el fenomen mentre es condueix, així com fer aturades improvisades al voral que puguin posar en risc la seguretat viària.
Consells de la DGT per gaudir de l’eclipsi sobre rodes
- Planificació prèvia: selecciona el punt d’observació amb prou marge i arriba-hi hores abans que comenci el fenomen.
- Estacionament legal: utilitza àrees de descans, aparcaments municipals o zones habilitades. No deixis mai el cotxe en cunetes, camins agrícoles bloquejant el pas o vorals.
- Atenció a les llums: encén els llums de creuament tan bon punt es redueixi la lluminositat ambiental si el teu vehicle no disposa d’encesa automàtica dels fars.
- Respecte als agents: segueix les indicacions de la policia en els talls i desviaments provisionals habilitats al voltant dels principals miradors.
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- Investigadors catalans localitzen per primer cop a la península Ibèrica el ratpenat del nord al Cadí-Moixeró
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia