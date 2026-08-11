L’avís de Tim Spector sobre els aliments sense gluten: “No sempre són més saludables”
La celiaquia es diagnostica més que abans, però eliminar el gluten sense necessitat no converteix automàticament una dieta en saludable
Fa uns anys, trobar productes sense gluten al supermercat era molt més complicat. Avui, en canvi, hi ha pans, galetes, cereals, pastes i tota mena d’aliments específicament etiquetats per a persones que no poden consumir aquesta proteïna.
Aquesta expansió respon, en bona part, a una major visibilitat i detecció de la celiaquia, una malaltia que obliga les persones diagnosticades a eliminar el gluten de la dieta. Però l’augment de diagnòstics no significa que la malaltia sigui nova ni que abans pràcticament no existís: durant molts anys hi ha hagut persones sense diagnosticar o amb símptomes que no s’associaven fàcilment amb aquesta patologia.
Al mateix temps, la popularització de les dietes gluten free ha fet que algunes persones que no són celíaques també hagin començat a retirar el gluten pensant que, per si sol, això farà que mengin millor.
I aquí és on el metge Tim Spector llança un advertiment clar: “No et deixis enganyar pensant que si un producte no conté gluten vol dir que és més saludable”.
Més diagnòstics i molts més productes sense gluten
La celiaquia és una malaltia en què el consum de gluten desencadena una resposta perjudicial per a l’organisme. Per a aquestes persones, seguir una dieta estricta sense gluten és una necessitat, no una moda.
El que ha canviat durant les últimes dècades és, entre altres factors, la capacitat per reconèixer i diagnosticar millor aquests problemes, juntament amb una major consciència social. Paral·lelament, la indústria alimentària ha ampliat enormement l’oferta destinada a aquest col·lectiu.
El problema apareix quan la menció “sense gluten” acaba interpretant-se com un sinònim de saludable.
Un producte pot no contenir gluten i continuar sent molt processat, tenir poca fibra o presentar un perfil nutricional menys interessant que una alternativa convencional.
Qui és Tim Spector
Tim Spector és metge i professor de genètica epidemiològica al King’s College London, i ha centrat bona part de la seva investigació en la microbiota intestinal, la nutrició personalitzada i la relació entre dieta i salut.
Per això, el seu missatge no va dirigit a convèncer a les persones celíaques, sinó, a la població que no té celiaquia ni una sensibilitat diagnosticada al gluten.
Per a aquestes persones, eliminar indiscriminadament aliments amb gluten no garanteix una millor alimentació.
El consell de l’expert: deixa de mirar només el “sense gluten”
Segons Spector, quan comprem un aliment hauríem de mirar l'etiqueta de l’envàs a fons.
Un dels primers passos és comprovar la informació nutricional per cada 100 grams, especialment la quantitat de fibra i proteïnes.
L’expert posa l’exemple de la pasta: una pasta sense gluten elaborada amb blat de moro i arròs pot tenir aproximadament 3 grams de proteïna i menys de 2 grams de fibra per cada 100 grams.
En canvi, segons les dades exposades per Spector, una pasta blanca tradicional pot contenir uns 2 grams de fibra i 6 grams de proteïna, mentre que una pasta integral pot arribar als 4 grams de fibra i 6 grams de proteïna.
I ser sense gluten tampoc significa necessàriament tenir un mal perfil nutricional: una pasta de llentia vermella sense gluten pot aportar 3,2 grams de fibra i més de 12 grams de proteïna.
La clau, per tant, no és jutjar un producte únicament per la presència o absència de gluten, sinó comparar què aporta realment.
Si no ets celíac, hi pot haver alternatives millors
Aquesta és precisament la raó per la qual Tim Spector parla d’alternatives per a persones que no pateixen celiaquia.
En lloc de substituir automàticament el pa o la pasta convencional per versions industrials sense gluten, l’expert recomana donar prioritat a aliments integrals, menys processats i rics en fibra.
La fibra és especialment important dins del seu discurs sobre alimentació i salut intestinal, ja que Spector ha dedicat bona part de la seva trajectòria recent a estudiar el microbioma intestinal i la nutrició personalitzada.
Segons les dades citades per l’expert, més del 90% de la població no consumeix prou fibra diàriament, de manera que escollir un producte només perquè porta l’etiqueta “sense gluten” pot fer-nos perdre de vista aspectes nutricionals molt més importants.
Sense gluten no vol dir automàticament saludable
Per a una persona amb celiaquia, evitar el gluten és imprescindible. Però per a qui no té aquesta malaltia ni una sensibilitat diagnosticada, el missatge de Tim Spector és diferent: no cal demonitzar el gluten ni confiar cegament en els productes que l’eliminen.
Abans de posar un aliment al carro de la compra, convé preguntar-se quanta fibra, quanta proteïna i quin grau de processament té.
Perquè dues paraules cada vegada més habituals als supermercats —“sense gluten”— poden ser fonamentals per a una persona celíaca, però no són, per si soles, un certificat que aquell producte sigui més saludable.
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