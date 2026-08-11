José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
L’entrenament de força és clau per evitar la pèrdua de massa muscular
Javier Fidalgo
Caminar és una de les activitats més recomanades per començar a fer esport. Aquest exercici físic és fonamental per a la salut física i mental i té múltiples beneficis per al benestar. No obstant això, amb el pas del temps pot ser insuficient per a les persones grans.
Amb l’edat, algunes persones pateixen sarcopènia. Aquesta malaltia està associada a l’envelliment i provoca la pèrdua de massa muscular. Amb aquesta afecció, les persones grans veuen limitada la seva força i independència, fet que afecta la seva autonomia.
En aquest context, cada vegada són més els professionals de la salut que recomanen fer entrenament de força per retardar el deteriorament físic. En aquest sentit, alguns centres esportius han començat a oferir serveis especialitzats i exercicis terapèutics per a persones grans.
Així és el centre multidisciplinari d’Activa3, una clínica del moviment que compta amb «fisioterapeutes que t’ajudaran a recuperar les teves lesions, mitigar els teus dolors i millorar la teva qualitat de vida». A les xarxes socials, aquest gimnàs de Lugo comparteix l’experiència dels seus clients.
Recentment, Activa3 ha publicat un vídeo a Instagram en què explica el testimoni d’un usuari: «En José té 83 anys i ho té clar: moure’s està bé, però no és suficient. Amb el temps va entendre que necessitava treballar la força per mantenir-se actiu i amb qualitat de vida».
«Mai és tard per començar a entrenar força», anuncia el centre esportiu. «Avui forma part de la seva rutina. I es nota. Començar és més senzill del que sembla, només cal fer el pas», afirmen els professionals. Segons explica en José, mai no havia estat especialment relacionat amb l’entrenament de força.
«Tinc 83 anys i entreno força. No he fet gimnàstica a la vida, l’única gimnàstica que vaig fer va ser a la mili, quan em va tocar», explica amb ironia. Tot i que caminava molt per la seva activitat laboral, en José va observar que, amb el pas del temps, aquest exercici era insuficient.
«Jo em dedicava a una feina en què havia de caminar molt tot el dia, però em pensava que amb caminar ja estava tot arreglat, però no», afirma l’esportista sènior. Durant el vídeo, en José entrena amb manuelles, barra i equipament esportiu. A més, compta amb l’ajuda d’un entrenador personal que assessora i acompanya els seus moviments.
«He arribat a la majoria d’edat i m’he adonat que caminant no només s’arreglen les coses, que cal fer altres exercicis per poder compensar-ho», reflexiona davant la càmera. Finalment, anima tothom a entrenar: «És venir i provar, res més».
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