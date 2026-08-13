No abaixis més el comandament: aquest pot ser el motiu pel qual l’aire condicionat no refreda
Netejar certes parts de l’aparell cada poques setmanes ajuda a millorar el flux d’aire, evitar males olors i reduir l’esforç de l’equip durant els dies de més calor.
Patricia Páramo
L’aire condicionat s’ha convertit en un dels aparells imprescindibles de l’estiu en moltes llars. Quan les temperatures pugen, especialment en zones on la calor es manté també a la nit, l’equip passa hores encès per intentar mantenir la casa fresca. Tanmateix, no sempre refreda com hauria de fer-ho i moltes vegades el problema no és la potència de l’aparell, sinó el manteniment.
L’escena és habitual: l’aire està posat, el comandament marca una temperatura baixa, però l’habitació triga massa a refredar-se. De vegades, a més, apareix una olor estranya en encendre’l, l’aparell fa més soroll del normal o sembla que el cabal d’aire surt amb menys força. Abans de pensar en una avaria important, els instal·ladors solen recomanar revisar una part bàsica del sistema: els filtres.
Netejar els filtres
Els filtres de l’aire condicionat són unes reixetes fines, situades normalment darrere de la tapa frontal de la unitat interior, que s’encarreguen de retenir pols, brutícia, pol·len i altres partícules presents en l’ambient. La seva funció és senzilla, però fonamental: permetre que l’aire circuli net i sense obstacles. Quan estan en bon estat, l’aparell treballa amb més facilitat; quan estan bruts, tot el sistema comença a patir.
El problema és que, amb l’ús intensiu de l’estiu, els filtres s’omplen ràpidament. Si s’obstrueixen, l’aire té més dificultats per passar i l’equip necessita fer un esforç més gran per refredar l’estança. Això es pot traduir en més consum elèctric, menor rendiment, més desgast i la sensació que l’aparell ja no refreda com abans. A més, un filtre molt brut pot afectar la qualitat de l’aire interior, afavorir les males olors, augmentar el soroll, reduir el flux d’aire i fins i tot contribuir al fet que la unitat es geli en determinats casos.
Consell
La recomanació pràctica és netejar-los cada un o dos mesos durant la temporada de més ús. En una llar on l’aire condicionat s’utilitza cada dia durant el juliol i l’agost, esperar fins al final de l’estiu pot ser massa. Si l’aparell només s’utilitza de manera puntual, com a mínim convé fer una neteja abans de començar la temporada i una altra en acabar-la. És un gest senzill que ajuda a mantenir l’eficiència de l’equip i evita que la pols acumulada torni a circular per l’habitació cada vegada que s’encén.
Com netejar els filtres
El procés no té complicació, però cal fer-lo amb seguretat. El primer és desconnectar l’aparell del corrent elèctric. Després, s’aixeca la tapa davantera de la unitat interior, on solen estar col·locats els filtres. Cal retirar-los amb cura, sense forçar les peces, i eliminar primer la brutícia més visible amb un drap suau. A continuació, es renten amb aigua freda, sense sabons agressius ni productes químics. La clau és no tornar-los a col·locar humits: s’han de deixar assecar completament, sempre a l’ombra, abans de tornar-los a introduir i tancar la tapa. Només llavors es pot tornar a connectar el corrent.
Aquest petit manteniment no substitueix una revisió professional si l’equip fa sorolls estranys, perd aigua, no refreda gens o mostra errors a la pantalla. Però sí que és una de les tasques més útils per allargar la vida de l’aparell i millorar-ne el rendiment diari. Els instal·ladors insisteixen que moltes incidències comencen per una cosa tan simple com un filtre oblidat durant mesos. Per això, abans d’abaixar més graus al comandament o pensar que l’aire condicionat s’ha quedat curt, convé obrir la tapa i comprovar com estan els seus «pulmons». Netejar-los a temps pot ajudar a refredar millor, respirar un aire més net i gastar menys electricitat en plena onada de calor.
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