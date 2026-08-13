David Céspedes, expert en longevitat: "Si els teus pares tenen entre 50 i 60 anys i no fan esport, no seran independents quan en tinguin 70"
El doctor David Céspedes ha assenyalat quina és la rutina d’exercici més eficient per a les persones majors de 50 anys
Javier Fidalgo
Amb el pas del temps, la inquietud per la salut es converteix en un factor determinant per escollir els hàbits diaris. La majoria de persones busquen les opcions més saludables a mesura que compleixen anys, per arribar a la tercera edat de la millor manera possible.
En aquest sentit, l’esport és una activitat essencial per aconseguir la longevitat. Fer exercici físic de manera regular millora la qualitat de vida i el benestar físic, mental i emocional. L’activitat física es pot adaptar a qualsevol edat i afavoreix totes les persones.
Per aquest motiu, no s’ha de deixar de mantenir-se actiu en qualsevol etapa de la vida. David Céspedes (@dr.davidcespedes), expert en longevitat, ha compartit un vídeo a TikTok on explica quina és la rutina d’exercici més eficient per a les persones d’entre 50 i 60 anys.
"Si els teus pares tenen entre 50 i 60 anys i no fan esport, no seran independents quan en tinguin 70", anuncia el divulgador. Segons el professional, aquesta és la rutina que enviaria als seus pares perquè comencessin a entrenar a casa, amb l’ajuda d’unes manuelles o unes ampolles.
"Començaria amb unes esquat, si els és difícil, una altra opció seria seure al sofà i aixecar-se", comença Céspedes. A continuació, l’especialista suggereix fer un pes mort i flexions. No cal fer-les contra terra, "les poden fer de genolls, en una taula o en una paret".
Seguidament, el creador de contingut proposa el següent exercici: "S’asseuran en una cadira, agafaran un pes i l’aixecaran cap amunt, que no obrin gaire els colzes, millor ficar-los cap endins". Per últim, Céspedes apunta un treball de l’abdomen a través d’unes planxes sobre el terra.
A aquest respecte, el metge recomana fer aquesta rutina d’entrenament amb certa regularitat. "Que els teus pares facin això dos o tres vegades a la setmana els pot canviar la vida", insisteix el professional de la salut. En el text del vídeo, el doctor assenyala que un entrenament per a adults grans pot ser "la clau per mantenir la seva independència als 70 anys".
Amb dues o tres sessions setmanals, aquesta rutina d’entrenament per a majors de 50 anys millora la força, la mobilitat i, especialment, la qualitat de vida. No cal apuntar-se al gimnàs ni disposar de material específic, qualsevol persona pot començar a casa. "Fins i tot amb ampolles poden començar avui: el més important és moure’s. Ajuda’ls a guanyar autonomia amb un bon entrenament per a adults grans", sentencia el Dr. David Céspedes.
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