Hàbits quotidians que poden ajudar a reduir el risc de càncer
7 consells senzills i molt eficaços per cuidar la teva salut
Eva Remolina / AMIC
El càncer és una de les principals causes de mortalitat arreu del món. Tot i que factors com l’edat, la genètica o l’atzar poden influir en la seva aparició, la recerca científica demostra que una part important dels casos es podria prevenir adoptant hàbits de vida saludables. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), entre el 30% i el 50% dels casos de càncer es poden evitar reduint l’exposició a factors de risc modificables.
La prevenció no depèn d’una única decisió ni d’un canvi radical, sinó de petits gestos quotidians que, mantinguts en el temps, poden tenir un impacte significatiu en la salut.
No fumar, la mesura preventiva més important
El tabac continua sent el principal factor de risc evitable associat al càncer. Fumar augmenta considerablement el risc de desenvolupar càncer de pulmó, boca, laringe, esòfag, bufeta, pàncrees i molts altres tipus de tumors. A més, l’exposició al fum ambiental també perjudica la salut de les persones no fumadores.
Deixar de fumar aporta beneficis gairebé immediats i, amb el pas del temps, redueix de manera significativa el risc de patir diverses malalties.
Mantenir una alimentació equilibrada
Una dieta rica en fruites, verdures, llegums, cereals integrals i aliments frescos contribueix a mantenir un pes saludable i a reduir el risc de determinats tipus de càncer. En canvi, el consum freqüent d’aliments ultraprocessats, carns processades i begudes ensucrades s’associa a pitjors resultats per a la salut.
Algunes recomanacions pràctiques són:
- Omplir la meitat del plat amb verdures.
- Prioritzar els aliments de temporada.
- Reduir el consum de carns processades.
- Augmentar la ingesta de fibra.
- Limitar els aliments rics en sucres afegits i greixos poc saludables.
Fer activitat física de manera regular
L’exercici físic ajuda a controlar el pes corporal, millora el sistema immunitari i contribueix a reduir el risc de diversos tipus de càncer, com el colorectal o el de mama.
No cal practicar esport d’alta intensitat per obtenir beneficis. Caminar a bon ritme, anar amb bicicleta, pujar escales o ballar són activitats que es poden incorporar fàcilment a la rutina diària.
Els experts recomanen acumular almenys 150 minuts setmanals d’activitat física moderada.
Mantenir un pes saludable
El sobrepès i l’obesitat estan relacionats amb un risc més elevat de desenvolupar diversos tipus de càncer, inclosos els de còlon, ronyó, esòfag, endometri i mama després de la menopausa.
Adoptar hàbits saludables de manera sostinguda és la millor estratègia per mantenir un pes adequat i reduir el risc de malaltia.
Limitar o evitar el consum d’alcohol
Encara que sovint es percebi com un hàbit social normalitzat, el consum d’alcohol augmenta el risc de diversos tipus de càncer, inclosos els de fetge, mama, còlon, boca i esòfag. El risc augmenta amb la quantitat consumida.
Des del punt de vista de la prevenció del càncer, no existeix un nivell de consum totalment segur.
Protegir-se del sol
L’exposició excessiva a la radiació ultraviolada és el principal factor de risc del càncer de pell. Per protegir-se, és important:
- Evitar l’exposició solar durant les hores de màxima intensitat.
- Utilitzar protector solar amb un factor adequat.
- Portar roba, ulleres de sol i barret.
- Evitar les cabines de bronzejat artificial.
Vacunar-se i participar en els programes de detecció precoç
Alguns tipus de càncer estan relacionats amb infeccions prevenibles. La vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) i l’hepatitis B ajuda a reduir el risc de càncer de coll uterí i de fetge, respectivament.
A més, participar en els programes de cribratge i detecció precoç és fonamental. Les revisions preventives poden permetre identificar lesions o tumors en fases inicials, quan les possibilitats de tractament són més elevades.
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