Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?
Les afeccions solen aparèixer durant les hores posteriors a l’exposició i sovint no provoquen dolor
Regió7
Mirar directament el Sol durant un eclipsi sense la protecció adequada pot provocar una lesió a la retina coneguda com a retinopatia solar. La retina és el teixit sensible a la llum situat a la part posterior de l’ull, i una exposició intensa a la llum solar pot danyar les cèl·lules responsables, especialment, de la visió central.
Una característica important és que el dany a la retina pot produir-se sense que es percebi, ja que aquesta part de l’ull no té receptors del dolor. Per això, una persona pot no adonar-se immediatament que s’ha lesionat. Els símptomes solen aparèixer durant les hores posteriors a l’exposició, tot i que en alguns casos poden trigar més a fer-se evidents.
Símptomes
Entre els símptomes més habituals hi ha la visió borrosa, l’aparició d’una taca fosca o punt cec al centre de la visió, la dificultat per llegir o distingir detalls, una major sensibilitat a la llum i alteracions en la percepció dels colors. També pot aparèixer visió distorsionada, de manera que les línies rectes es percebin ondulades o deformades.
Si una persona ha mirat directament l’eclipsi i després nota qualsevol canvi en la seva visió, és recomanable buscar una valoració d’un oftalmòleg tan aviat com sigui possible. Especialment, cal consultar de manera urgent si apareixen símptomes com visió borrosa o distorsionada, noves taques fosques en el camp visual o una pèrdua sobtada de visió.
Sense tractament específic
A més, si apareix sobtadament una gran quantitat de taques o punts flotants, flaixos de llum o una ombra similar a una «cortina» sobre una part del camp visual, cal anar immediatament a urgències, ja que aquests símptomes poden indicar altres problemes greus, com ara un despreniment de retina.
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Actualment no existeix cap tractament específic capaç de revertir directament la retinopatia solar. En moltes persones, la visió millora progressivament durant les setmanes o els mesos següents, però en alguns casos poden quedar-hi alteracions permanents, com ara un petit punt cec o una distorsió de la visió. Per aquest motiu, qualsevol alteració visual després d’observar un eclipsi mereix una avaluació oftalmològica.
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