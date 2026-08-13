La surrealista queixa d’una milionària argentina de vacances a Mallorca: «El iot és tan gran que no entra a les cales»
La turista viatja per l’illa amb el seu marit, els seus quatre fills i les parelles d’aquests en una embarcació de 90 peus, equipada amb capità, mariners i xef
Duna Márquez
Una milionària argentina de vacances a Mallorca s’ha convertit en protagonista de les xarxes socials després d’explicar l’insòlit inconvenient que ha trobat durant el seu viatge per l’illa: el iot que ha llogat amb la família és tan gran que no pot acostar-se a algunes de les cales que volen visitar.
La dona explica que va passar uns dies a Mallorca amb el seu marit, els seus quatre fills i les respectives parelles. En total, un grup de deu persones que van decidir recórrer la costa mallorquina a bord d’una embarcació de 90 peus —uns 27 metres d’eslora—, amb capità, mariners i xef privat.
El testimoni ha aparegut a la secció «Problemes de milionaris» del programa argentí Vuelta y Media, de l’emissora Urbana Play. L’espai recull les dificultats quotidianes particulars de persones amb un elevat poder adquisitiu, des de contratemps amb avions privats fins a problemes amb mansions o embarcacions de luxe.
Aquesta vegada, Mallorca ha estat l’escenari d’una queixa que ha sorprès i divertit els presentadors: la família volia navegar de cala en cala, però ha descobert que la mida del iot impedeix fondejar a prop d’algunes platges.
Una família de deu persones i un iot amb xef privat
L’argentina explica al programa que ha organitzat el viatge per gaudir de Mallorca amb tota la família.
«Amb el meu marit fem un viatge familiar amb els nostres quatre fills», comença relatant. Els fills viatgen acompanyats de les seves parelles, de manera que són deu persones a bord.
El seu objectiu era conèixer des del mar les cales i els penya-segats més espectaculars de l’illa. D’aquesta manera, pretenien evitar alguns dels problemes habituals de l’estiu mallorquí: les carreteres saturades, la dificultat per aparcar, la calor i les caminades necessàries per arribar a determinades platges.
Per aconseguir-ho, van optar per llogar un vaixell de grans dimensions i amb una tripulació completa.
«El vaixell ve amb la tripulació: el capità, els mariners, el xef... Un hotel de cinc estrelles, però a l’aigua», explica la protagonista.
L’embarcació té uns 90 peus de longitud, equivalents a aproximadament 27 metres. Una mida que ofereix espai i comoditat per a tota la família, però que també limita considerablement les seves possibilitats d’acostar-se a la costa.
«Arribem a la cala i no hi entra»
El problema va aparèixer quan la milionària argentina i la seva família van començar a recórrer la costa de Mallorca.
«Arribem a la cala i no hi entra. És un problema», lamenta durant la seva intervenció al programa.
Els presentadors li pregunten llavors si el iot disposa d’una embarcació auxiliar per cobrir els últims metres fins a la platja. La turista confirma que s’hi poden acostar en una barca o en una moto d’aigua, tot i que deixa clar que l’alternativa no satisfà del tot les seves expectatives. «Sí, però no és el mateix», respon.
Segons explica, en algunes zones han de fondejar a uns 300 metres de la riba i completar el trajecte en una embarcació més petita. Els conductors del programa també plantegen la possibilitat de nedar fins a la platja, una proposta que desencadena les bromes i la incredulitat a l’estudi.
Un autèntic «problema de milionaris»
La història ha cridat especialment l’atenció pel contrast entre el nivell de luxe del viatge i la naturalesa de la queixa.
Mentre milers de turistes i residents afronten durant l’estiu dificultats per trobar aparcament, accedir a les cales o suportar les altes temperatures, la família argentina ha intentat evitar tots aquests inconvenients llogant un iot amb tripulació i xef privat.
Tanmateix, la solució ha generat el seu propi problema: l’embarcació és massa gran per entrar en determinats racons de la costa mallorquina.
L’escena encaixa així perfectament en la secció Problemes de milionaris, els vídeos de la qual s’han fet virals per mostrar amb humor preocupacions allunyades de la realitat quotidiana de la majoria de la població.
En aquesta ocasió, la protagonista és una milionària argentina que ha arribat a Mallorca buscant unes vacances familiars de cinc estrelles i ha acabat lamentant-se perquè el seu iot de 27 metres no pot acostar-se tant com li agradaria a les cales de l’illa.
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