Dan Buettner, expert en longevitat: el secret per arribar a gran amb el cos i la ment en forma
L’investigador defensa que moure’s, socialitzar i mantenir vincles pot ser tan important com fer exercici
Envellir forma part de la vida, però el procés no sempre és fàcil. Amb els anys, el cos perd força, resistència i agilitat, i activitats que abans semblaven senzilles poden començar a requerir més esforç. Però el canvi no és només físic: també pot afectar la salut mental, l’estat d’ànim, les relacions socials i la manera com afrontem el pas del temps.
Per això, arribar a una edat avançada no hauria de significar únicament sumar anys, sinó intentar conservar una bona qualitat de vida, mantenir el cos actiu i cuidar també la ment. En aquest punt apareix Dan Buettner, investigador nord-americà nascut a Minnesota el 1960, expert en longevitat i conegut pels seus estudis sobre les anomenades zones blaves.
Buettner ha passat anys viatjant per indrets com Okinawa, al Japó, o Sardenya, a Itàlia, zones on es concentra un nombre especialment elevat de persones amb una esperança de vida extraordinària.
El cos necessita moviment durant tota la vida
Amb l’edat, mantenir una rutina d’activitat física és una de les eines més importants per conservar la mobilitat, la força i l’autonomia. No cal, però, convertir cada dia en un entrenament extrem.
Buettner ho resumeix amb una dada molt concreta: «Si camines, nedes o surts a córrer cada dia, sumes 3 anys de mitjana a la teva esperança de vida».
Aquesta idea també apareix al documental de Netflix Viure 100 anys: Els secrets de les zones blaves, on l’investigador visita comunitats en què moltes persones grans han mantingut durant dècades una vida quotidiana activa, caminant, treballant o pujant i baixant pendents.
Per tant, per ajudar el cos a rendir correctament durant l’envelliment, la clau demana mantenir-se en moviment, evitar el sedentarisme i trobar una activitat que es pugui practicar de manera regular.
La ment també necessita entrenament
Però envellir bé no depèn únicament dels músculs o del sistema cardiovascular. La salut psicològica també té un paper fonamental.
Amb el pas dels anys poden aparèixer canvis vitals, pèrdues personals, jubilació o una reducció de les relacions socials. Per això, mantenir una xarxa d’amistats, sentir-se part d’una comunitat i conservar activitats que generin il·lusió pot ser tan important com l’exercici.
És precisament aquí on Buettner posa el focus. Segons l’expert, «les persones amb més probabilitats de viure més temps no només fan més exercici. Estan construint amistats, comunitat i alegria a través d’un moviment que realment tenen ganes de fer».
No tots els esports aporten el mateix
Segons Buettner, hi ha activitats físiques que poden tenir un benefici especial perquè combinen moviment, coordinació mental i relacions socials.
L’investigador assegura que «els esports que més anys afegeixen són els que impliquen una raqueta».
Entre els exemples destaca el bàdminton i el tenis. «El bàdminton, per exemple, afegeix uns sis anys a l’esperança de vida. I el tenis n’afegeix més de nou», afirma.
Aquest tipus d’esports obliguen a moure’s constantment, treballen els reflexos i la coordinació i, al mateix temps, impliquen relacionar-se amb altres persones.
El pickleball, exercici i vida social al mateix temps
Una altra de les activitats que destaca Dan Buettner és el pickleball, un esport que combina elements del tenis, el bàdminton i el ping-pong.
El seu principal avantatge, segons l’expert, és precisament el component social. «No pots evitar conèixer gent quan entres en una pista de pickleball. És regular. És una cosa que pots fer cada dia. És una cosa que està disponible per a gairebé tothom per molt pocs diners», explica.
Així, el missatge de Buettner sobre la longevitat saludable va més enllà de fer esport. Per mantenir el cos i la ment en bones condicions durant el procés d’envelliment, cal moure’s, però també relacionar-se, mantenir rutines, compartir activitats i trobar motius per continuar gaudint del dia a dia.
En definitiva, l’objectiu no és només viure més anys, sinó aconseguir que aquests anys arribin amb la màxima autonomia física possible i amb una ment activa, connectada i acompanyada.
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