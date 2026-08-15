L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
Amb més calor i més aparells en funcionament, també generem més aigua de condensació
Les onades de calor i els episodis cada vegada més freqüents de temperatures extremes han fet que l’aire condicionat deixi de ser un aparell puntual per convertir-se en un element habitual a moltes llars durant bona part de l’estiu. Com més hores funciona, més aigua genera a través del tub de desguàs, i aquí apareix un gest molt comú: deixar que caigui a terra o recollir-la en una galleda per acabar llençant-la.
Però aquesta aigua de l’aire condicionat es pot aprofitar en diverses tasques domèstiques, sempre que es tingui clar què és exactament i, sobretot, què no s’ha de fer mai amb ella.
D’on surt aquesta aigua?
L’aire condicionat refreda l’aire i redueix la humitat ambiental. Durant aquest procés es produeix condensació, és a dir, la humitat es transforma en aigua i acaba sortint pel conducte de desguàs.
Aquesta aigua conté pocs minerals i acostuma a tenir menys calç que l’aigua de l’aixeta. Per això pot recordar en alguns aspectes l’aigua destil·lada, però això no vol dir que sigui neta ni segura per al consum.
El líquid pot arrossegar pols, bacteris, brutícia i restes acumulades a l’interior de l’aparell, especialment si el sistema no està ben mantingut.
En què la podem reutilitzar?
Un dels usos més pràctics és la neteja de la llar. Es pot aprofitar per fregar el terra, netejar vidres, rentar superfícies exteriors, terrasses o mobiliari de jardí.
Com que conté pocs minerals, també pot ajudar a reduir les típiques marques de calç que deixa l’aigua corrent quan s’asseca.
També es pot utilitzar per netejar la carrosseria del cotxe, retirar brutícia de testos o elements decoratius i refrescar determinades superfícies exteriors durant els dies de més calor.
Es pot fer servir per regar?
Sí, però amb precaucions.
L’aigua de condensació de l’aire condicionat es pot utilitzar puntualment per regar plantes ornamentals no comestibles. Ara bé, no convé fer-la servir com a única font de reg durant períodes llargs, perquè pràcticament no aporta minerals ni nutrients.
Per això és millor alternar-la amb aigua normal i mantenir una fertilització adequada.
En canvi, no es recomana utilitzar-la per regar hortalisses, plantes aromàtiques o fruiters destinats al consum, ja que podria contenir microorganismes o residus procedents de l’aparell.
El que no has de fer mai amb aquesta aigua
Tot i que visualment pugui semblar transparent i neta, aquesta aigua no és potable.
No s’ha d’utilitzar per beure, cuinar, preparar infusions, rentar fruita o verdura ni omplir l’abeurador de les mascotes.
Tampoc és recomanable posar-la en humidificadors, planxes o aparells delicats si no es coneix perfectament l’estat de l’aire condicionat, perquè podria contenir petites partícules o brutícia acumulada.
Amb l’augment de l’ús de l’aire condicionat a l’estiu, aquesta aigua es genera cada vegada més sovint. En lloc de llençar-la automàticament, es pot convertir en un petit recurs domèstic per a la neteja o el manteniment de la llar, sempre que es mantingui lluny de qualsevol ús alimentari.
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