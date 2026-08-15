Deshidratació a l’estiu: símptomes que no has d’ignorar i com prevenir-la en adults, infants i persones grans
La deshidratació és la pèrdua excessiva d’aigua i electròlits que el cos necessita per funcionar correctament
Rafa Sardiña
La calor de l’estiu augmenta el risc de deshidratació. Es tracta d’un problema de salut al qual moltes persones no presten prou atenció, que afecta persones de totes les edats i que pot arribar a posar en risc la vida.
Reconèixer els símptomes de la deshidratació a temps és clau per evitar complicacions greus, tal com assenyala el doctor Luis Tejedor, cap del Servei de Medicina Interna i Geriatria de l’Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria. A més, l’especialista també explica quines mesures hem de prendre per mantenir-nos ben hidratats i protegits durant els dies més calorosos d’aquestes dates.
Què és la deshidratació i per què es produeix a l’estiu?
La deshidratació és la pèrdua excessiva d’aigua i electròlits que el cos necessita per funcionar correctament. És més habitual a l’estiu a causa de les altes temperatures, l’augment de la sudoració i la pèrdua de líquids per una exposició prolongada al sol o per la pràctica d’activitats físiques intenses.
Símptomes de la deshidratació en adults, infants i persones grans
Els símptomes inicials de deshidratació en adults inclouen set, boca seca, cansament lleu, disminució del volum d’orina i una orina més concentrada. Quan la deshidratació avança, poden aparèixer símptomes com mareig, debilitat, confusió, palpitacions i, en casos extrems, pèrdua del coneixement.
En els infants, la deshidratació es pot manifestar amb irritabilitat, plor sense llàgrimes, fontanel·la enfonsada en els nadons, llavis secs, disminució de la quantitat d’orina i ulls enfonsats. És especialment perillosa perquè els infants petits perden líquids ràpidament i tenen menys reserves corporals.
Les senyals de deshidratació en les persones grans inclouen confusió, somnolència excessiva, boca seca, llengua pastosa, una disminució notable de la quantitat d’orina, pell seca o menys elàstica, fatiga extrema i marejos en aixecar-se o en canviar de posició.
Durant els dies més calorosos, han de beure aigua encara que no tinguin set. / Freepik
Factors que augmenten el risc de deshidratació
Les causes més habituals que contribueixen a la deshidratació són:
- Exposició prolongada a la calor.
- Consum insuficient de líquids.
- Diarrees o vòmits freqüents.
- Algunes malalties cròniques.
- Medicaments diürètics.
- En infants petits i persones grans, una sensació reduïda de set.
Consells bàsics
Per prevenir la deshidratació a l’estiu, els adults han d’augmentar la ingesta regular de líquids, principalment d’aigua, evitar l’excés de begudes alcohòliques o ensucrades, limitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia i portar roba lleugera i transpirable.
Els pares han d’oferir regularment aigua o líquids adequats als infants, evitar que passin massa temps al sol, protegir-los amb roba lleugera, barrets i protector solar, i estar atents als símptomes inicials per actuar ràpidament si fos necessari.
Les persones grans són més vulnerables perquè tenen una percepció reduïda de la set, una menor reserva d’aigua i poden prendre medicació que augmenta la pèrdua de líquids. Han d’establir rutines d’hidratació regular, consumir aliments rics en aigua, evitar l’exposició prolongada a la calor i estar atents als primers símptomes de deshidratació.
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