El gat «policia» d’Amsterdam que patrulla el barri amb armilla groga
Nimis s'ha guanyat l'afecte dels veïns i milers d'internautes que segueixen la seva història a Instagram
Regió7
Hi ha patrulles que recorren els carrers d’Amsterdam que no necessiten ni cotxe ni moto. Una de les més curioses la protagonitza Nimis, un gat negre que acostuma a passejar pels voltants de casa seva amb una armilla groga i una petita insígnia policial.
L’animal viu amb la seva família en una casa flotant i, precisament, l’aigua és l’origen del llampant uniforme. Quan Nimis va començar a sortir a explorar els voltants, els seus propietaris van decidir posar-li una armilla de seguretat per reduir el risc que acabés dins d’un dels canals de la ciutat.
L’element de protecció, però, aviat va adquirir una altra funció. El seu aspecte va despertar la simpatia dels veïns, que van començar a fer broma amb la seva semblança amb un agent de policia. La família va acabar incorporant-hi una insígnia i el personatge va quedar batejat: Nimis es va convertir en el particular «policia» del barri.
La seva fama no es va quedar entre els veïns. Les fotografies i vídeos de les seves passejades van començar a circular per les xarxes socials i el gat va anar acumulant seguidors. La seva popularitat és tal que fins i tot alguns agents de la policia neerlandesa han compartit moments amb ell.
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