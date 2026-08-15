Descobreix en caiac platges de la Costa Brava inaccessibles a peu
L'accés a aquests racons paradisíacs de la Costa Brava sovint requereix embarcacions o caminades exigents per terrenys escarpats
Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
Abel Cobos
Aquí en diuen el nom entre ‘shhh’. Són cales i platges secretes amagades entre els paisatges de la Costa Brava. D’aquelles on arribes en iot o baixant un penya-segat que, de tan empinat, el pots marcar a Strava com una escalada. Però la recompensa val la pena: aigües cristal·lines, poc massificades i amb unes vistes d’infart. Com hi pots accedir si no tens vaixell? Un ‘tip’ per a les classes obreres: lloga un caiac i rema. Menys glamurós, sí, però et compta com a cardio. Valdrà la pena.
«Súper bonica», «molt amagada», «vistes increïbles», diuen de la cala Futadera, al costat de Tossa de Mar. Moltíssims pros. Els contres? «Per a persones atlètiques», «la ruta és súper empinada, aneu-hi poc carregats i tingueu les mans lliures», «porteu bon calçat, és tot llima relliscosa», adverteixen a WikiLoc. Vaja, una Odissea que ni Nolan. La solució és clara: lloga un caiac. A Cala Giverola (al costat, molt accessible) ho pots fer. A Tossa ciutat, si vols remar una mica més, també. Les vistes des de mar endins valen la pena.
Una mica més al sud, a Blanes, hi ha Sa Forcanera. Un altre tresor amagat als senderistes, que no hi poden accedir des del camí de ronda i s’han de limitar a mirar-la amb les dents llargues. S’hi pot arribar fàcilment des del port de Blanes tant amb caiac com amb paddle. La recompensa, de nou, és una caleta diminuta enmig d’una zona amb platges massificades.
Un altre ‘hot spot’ de cales només accessibles en iot és al nord de Palamós. En aquest municipi hi ha diversos llocs on llogar un caiac, des del port fins a la platja del Castell. Vuit quilòmetres de litoral típic de la Costa Brava, plens de penya-segats fotogènics. És a partir de la platja del Castell que comença una zona rocosa que amaga desenes de cales secretes, des de la Cobertera (de difícil accés a peu) fins a la Senià (totalment inaccessible a peu). Depenent de si vols fer més o menys esport, surt des del port de Palamós o des del Castell.
A Llafranc pots arribar fins a cala del Cau amb vaixell, ja que a peu, adverteixen, «no hi arriba qualsevol» i «encara menys amb xancletes». La ruta per arribar-hi amb caiac o paddle és més complexa que en altres zones (com ara els voltants de Tossa i Blanes), ja que les distàncies són més grans i la zona és molt rocosa, amb pocs punts on atracar i descansar. Tot i així, si et decideixes per aquest trajecte, la cala d’en Roqué Ermità et garantirà una estoneta de descans entre pedres i sense massificacions.
Si cap d’aquests racons paradisíacs et convenç i vols anar més al nord, els voltants de l’Estartit o els amagatalls del cap de Creus et satisfaran. Entre penya-segats i camins escarpats per la muntanya trobaràs racons íntims que et deixaran postals dignes d’una ‘story’ d’‘influencer’.
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Via: El Periódico
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