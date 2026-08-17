Et poden prohibir els veïns que et dutxis a la nit? Això diu la Llei de Propietat Horitzontal
Dutxar-se de matinada durant les nits tòrrides és l’única manera de refrescar-se per a moltes persones
Patricia Páramo
L’estiu canvia els horaris dins de moltes llars. Les altes temperatures, les jornades més llargues, les sortides nocturnes i el retorn de la platja o la piscina fan que algunes rutines es desplacin a hores poc habituals. Entre aquestes, dutxar-se tard. Per a qui arriba acalorat a casa pot semblar un gest normal i inevitable, però per al veí del costat o de sota es pot convertir en un soroll molest just quan intenta dormir.
Dutxes nocturnes a l’estiu
En una comunitat de propietaris, no tots els conflictes venen de festes, obres o música alta. De vegades, el problema són sorolls quotidians que es repeteixen de nit: canonades, cops, cisternes, portes, aixetes obertes, mampares, assecadors o dutxes prolongades. El dubte és habitual: un veí es pot dutxar a qualsevol hora? Se li pot prohibir? I què pot fer qui pateix aquest soroll cada nit?
Llei de Propietat Horitzontal
La Llei de Propietat Horitzontal no prohibeix dutxar-se a la nit. Cap norma general impedeix que una persona utilitzi el bany del seu habitatge de matinada, ja que es tracta d’un acte normal dins de l’ús privat de la llar. Els estatuts d’una comunitat tampoc haurien d’arribar a prohibir de manera absoluta una conducta personal com dutxar-se, ja que el propietari o l’inquilí té dret a utilitzar el seu habitatge. La qüestió canvia quan aquesta activitat, per la manera com es realitza o per la seva reiteració, provoca molèsties anormals a la resta de veïns.
El punt clau és l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal. Aquest precepte estableix que el propietari i l’ocupant d’un pis o local no poden desenvolupar-hi, ni a la resta de l’immoble, activitats prohibides als estatuts, perjudicials per a la finca o contràries a les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites. Aplicat a les dutxes nocturnes, no es tracta de castigar el fet de dutxar-se, sinó d’actuar si el soroll és reiterat, excessiu i interfereix en el descans dels altres veïns.
El conflicte
La diferència és important. Una dutxa puntual a mitjanit no sol ser suficient per iniciar un conflicte legal. Una altra cosa és que cada dia, a altes hores de la matinada, es produeixin sorolls intensos de canonades, cops, portes, aixetes, arrossegament d’objectes o un ús prolongat del bany que impedeixi dormir.
En aquests casos, l’afectat pot parlar primer amb el veí, explicar-li el problema i demanar mesures raonables: tancar les portes amb cura, evitar cops, revisar la instal·lació, col·locar topalls, reparar canonades sorolloses o no allargar innecessàriament el soroll durant l’horari de descans.
Si la situació continua, el següent pas és posar-ho en coneixement del president o de l’administrador de la comunitat. La Llei de Propietat Horitzontal preveu que, davant d’activitats molestes, el president pugui requerir a qui les realitza que hi posi fi, amb l’advertiment d’iniciar accions judicials si no ho fa.
Perquè la reclamació tingui més força, convé reunir proves: dates, hores, vídeos o àudios enregistrats des de l’habitatge afectat, missatges enviats, testimonis i, si el soroll és greu, mesuraments realitzats per tècnics o per l’autoritat competent.
A més de la Llei de Propietat Horitzontal, també entren en joc les ordenances municipals sobre soroll. Cada ajuntament pot regular els horaris, els límits acústics i els procediments de denúncia. Per això, si el soroll nocturn és reiterat i no se soluciona per la via veïnal, l’afectat pot contactar amb la Policia Local o presentar una denúncia perquè es valori si se superen els límits permesos.
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