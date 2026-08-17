Laura Guerrero, experta en llar i decoració: «Abans d’anar-te’n de vacances, congela un bol amb aigua i posa-hi una moneda al damunt»
Laura Guerrero, experta en llar i decoració: «Abans d’anar-te’n de vacances, congela un bol amb aigua i posa-hi una moneda al damunt»
Goundo Sakho
Durant les vacances, la casa es queda sola durant més temps de l’habitual i, en tornar, hi ha la possibilitat de trobar-se amb algun imprevist. Per evitar sorpreses —des de possibles robatoris fins a petits problemes domèstics—, la influencer i experta en llars Laura Guerrero, coneguda a les xarxes com a «Viveconele», ha compartit a Instagram una sèrie de trucs pràctics per deixar-ho tot sota control abans de fer les maletes i desaparèixer del mapa durant uns dies.
La creadora de contingut comença per un vell conegut de moltes llars espanyoles: «Omple un bol amb aigua, congela-la i posa-hi una moneda al damunt». D’aquesta manera, si en tornar la moneda és al fons, sabràs que hi ha hagut un tall de llum i que el menjar podria haver-se fet malbé, explica Guerrero.
El truc de la moneda no serveix per protegir la casa o les pertinences, sinó per tenir cura de la salut de les persones que hi viuen. Utilitzar-lo permet prendre mesures amb els aliments si el subministrament elèctric s’ha interromput durant un període de temps indeterminat perquè, si s’han tornat a congelar, no hi ha cap altra manera de saber-ho.
Una investigació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) exposa que tornar a congelar un aliment descongelat és perjudicial per a la salut, ja que, quan augmenta la temperatura, també ho fa la velocitat amb què es multipliquen els bacteris. Des de la mateixa universitat, a més, adverteixen que la congelació no mata els microbis, sinó que només en frena el creixement.
Compte amb la caldera i el gas
En segon lloc, «apaga la caldera i tanca també el gas per seguretat» i «desendolla tot el que puguis». D’aquesta manera, evitaràs riscos d’incendi en cas que es produeixi una pujada de tensió elèctrica, recomana l’autora del vídeo. Fer-ho no només et permetrà estalviar diners, sinó que també et protegirà de possibles fuites de gas.
Fa tot just un mes, una fuita de gas a Palma de Mallorca va deixar quatre persones ferides de gravetat i nou més amb lesions lleus. L’incident es va produir en un habitatge que, segons van explicar els veïns, podria estar funcionant com un pis turístic il·legal. Les primeres investigacions van apuntar que l’origen del succés podria trobar-se en una combustió deficient de la caldera de gas, fet que hauria provocat una elevada concentració de monòxid de carboni, un gas altament tòxic i incolor que pot causar pèrdua de consciència i fins i tot la mort quan s’acumula en espais tancats.
L’aigua i les finestres
D’altra banda, «abaixa sempre el capçal de la dutxa» i «comprova que totes les finestres estiguin ben tancades», fins i tot les petites, aconsella Guerrero. «Que no et sorprengui una tempesta o el que no és una tempesta», afegeix la influencer.
Tal com exposa Protecció Civil, «les inundacions constitueixen el fenomen natural amb més impacte econòmic i social a Espanya». Des de temps remots hi ha registres d’episodis d’inundacions amb greus conseqüències per a la població. Entre les seves moltes conseqüències hi ha els danys a les estructures de l’habitatge o de l’edifici, la pèrdua de mobles i estris i, sobretot, els riscos biològics derivats de la humitat i la contaminació, ja que la floridura i els fongs proliferen en poques hores i agreugen els problemes respiratoris.
Finalment, «buida totes les escombraries i neteja els cubells, tant per dins com per fora. No voldràs trobar-te bestioles ni males olors quan tornis», conclou Guerrero. «Ara sí, amb la casa a punt, a gaudir!».
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats