Una milionària indigna les xarxes a Mallorca: «El meu iot és tan gran que no entra a les cales»
Una turista argentina ha convertit unes vacances de luxe en un dels vídeos més comentats de les xarxes
Una milionària argentina de vacances a Mallorca s’ha fet viral després d’explicar un problema que, per a la majoria de persones, resulta difícil d’imaginar: el iot de 27 metres que havia llogat amb la seva família era tan gran que no podia entrar en algunes de les cales que volien visitar.
La dona viatjava per l’illa amb el seu marit, els seus quatre fills i les respectives parelles. En total, deu persones a bord d’una embarcació de 90 peus, equipada amb capità, mariners i xef privat.
L’objectiu era recórrer la costa mallorquina des del mar i evitar alguns dels inconvenients habituals de l’estiu, com les carreteres saturades, els problemes per aparcar, la calor o les llargues caminades per arribar a determinades platges.
Però el pla es va trobar amb un inconvenient inesperat.
«Arribem a la cala i no hi entra»
La protagonista va explicar que, en arribar a algunes zones, el vaixell no podia acostar-se prou a la costa.
«Arribem a la cala i no hi entra. És un problema»
El iot, d’uns 27 metres d’eslora, havia de quedar fondejat en alguns casos a uns 300 metres de la platja.
La família sí que disposava d’alternatives. Podien completar el recorregut amb una embarcació auxiliar o amb una moto d’aigua.
Però la resposta de la turista encara va sorprendre més: «Sí, però no és el mateix».
On es van compartir aquestes imatges?
El relat es va donar a conèixer a través de 'Vuelta y Media', un programa de l’emissora argentina Urbana Play.
Concretament, va aparèixer dins de la secció «Problemas de millonarios», un espai que recull, en clau humorística, inconvenients quotidians de persones amb un poder adquisitiu molt elevat.
La secció ha mostrat anteriorment històries relacionades amb avions privats, mansions, embarcacions de luxe o viatges exclusius.
En aquesta ocasió, la combinació de Mallorca, un iot amb tripulació completa i la queixa perquè l’embarcació era massa gran va convertir el testimoni en material perfecte per a la secció.
«Un hotel de cinc estrelles, però a l’aigua»
La mateixa protagonista descrivia així les comoditats de les quals disposava durant el viatge:
«El vaixell ve amb la tripulació: el capità, els mariners, xef... Un hotel de cinc estrelles, però a l’aigua».
Aquesta frase, juntament amb la queixa sobre les cales, va ser una de les que més va cridar l’atenció.
Els conductors del programa van reaccionar amb sorpresa i humor i fins i tot van plantejar-li alternatives com baixar amb una embarcació auxiliar o arribar nedant fins a la platja.
La situació va acabar generant el contrast que ha fet que el vídeo circuli per les xarxes socials: mentre moltes persones passen l’estiu intentant trobar un lloc per aparcar o una cala que no estigui massificada, el problema d’aquesta família era que el seu iot de luxe era massa gran.
Un autèntic «problema de milionaris»
Precisament aquest contrast explica bona part de la viralitat.
La turista no es queixava d’haver perdut un vol, de no trobar allotjament o de no poder arribar a una platja. El problema era haver escollit una embarcació tan gran i luxosa que resultava poc pràctica per entrar en alguns racons de la costa de Mallorca.
És una situació que encaixa a la perfecció amb el concepte de «problemes de milionaris»: inconvenients reals per a qui els pateix, però que resulten extraordinaris o fins i tot còmics per a la majoria de la població.
Casos com aquest acostumen a provocar una barreja d’incredulitat, humor i crítica social.
És fàcil riure d’una persona que considera un problema haver de deixar un iot de 27 metres a 300 metres de la platja. Sobretot quan aquesta preocupació es compara amb les dificultats molt més quotidianes que afronten moltes famílies durant les vacances.
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