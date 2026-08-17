Saps què és l’ERC, la malaltia que afecta el 15 % de la població del país? Segueix aquests deu consells per evitar-la
Hidratar-se bé, cuidar l’alimentació i mantenir l’activitat física són algunes de les claus per protegir la salut durant l’estiu
Juan Luis Martín
Durant tot l’any, el treballador desitja que arribi l’estiu per una raó òbvia: les vacances. Amb aquestes, arriben durant diversos dies i setmanes els excessos, especialment pel que fa a l’alimentació. Alterem completament les rutines que mantenim durant la resta de l’any. Per tot plegat, a més de les altes temperatures pròpies d’aquesta època, que afavoreixen la deshidratació, augmenta el risc de patir problemes renals o d’agreujar malalties ja existents.
Per això, des de la Societat Espanyola de Nefrologia (S.E.N.) fan una crida a la població perquè aprofiti aquestes setmanes com una oportunitat per cuidar també la salut renal. Amb aquest objectiu, els especialistes ofereixen i recorden una sèrie de recomanacions senzilles de seguir, en forma de decàleg, que ajuden a protegir els ronyons i, alhora, afavoreixen la salut i el benestar general de les persones.
«L’estiu es pot convertir en un gran aliat per a la nostra salut si aprofitem aquest temps per adoptar hàbits de vida més saludables. Una hidratació correcta, una alimentació equilibrada i l’exercici físic són mesures senzilles que contribueixen a protegir els nostres ronyons i a prevenir malalties que poden arribar a ser molt greus», assenyala el president de la Societat Espanyola de Nefrologia, el doctor Emilio Sánchez.
Atenció! Deu hàbits per cuidar la salut renal durant l’estiu
Els especialistes de la S.E.N. recorden que moltes de les decisions quotidianes que prenem durant les vacances tenen un impacte directe sobre la funció renal. Aquestes són les deu claus per mantenir uns ronyons sans durant l’estiu:
- Mantenir una hidratació adequada. L’aigua ha de ser la principal font d’hidratació, especialment durant els dies de més calor.
- Reduir el consum d’aliments processats. Aquest tipus de productes contenen quantitats elevades de sodi, fosfats, sucres i altres additius que incrementen la càrrega de treball dels ronyons i la toxicitat per al nostre organisme.
- Evitar el tabac. Les vacances no s’han de convertir en una excusa per reprendre un hàbit que perjudica la salut renal i cardiovascular.
- Planificar millor els àpats. L’estiu ofereix més temps per cuinar i consumir una dieta més saludable, basada en fruites, verdures, cereals i aliments frescos.
- Prioritzar el peix davant de la carn. Alternar peix blanc i blau amb ous i llegums permet seguir una alimentació més saludable i equilibrada.
- Controlar la quantitat de sal. Especialment quan es menja fora de casa, convé moderar-ne el consum per protegir els ronyons.
- Triar l’oli d’oliva com a greix principal. És un aliment bàsic de la dieta mediterrània amb beneficis àmpliament coneguts per a la salut.
- Mantenir-se actiu. Descansar no significa romandre inactiu. Nedar o fer exercici moderat ajuda a millorar la salut física i mental.
- Caminar almenys una hora al dia. És una de les maneres més senzilles i eficaces d’incorporar activitat física.
- Evitar el sobrepès i desconfiar de les dietes miraculoses. Si l’objectiu és perdre pes durant l’estiu, s’ha de fer mitjançant una alimentació equilibrada i exercici físic, i sempre evitant els suplements dietètics sense indicació d’un professional sanitari.
Un dels objectius d’aquests consells és que els segueixin principalment els menors des de les edats més primerenques, per conscienciar-los i anticipar possibles problemes renals en el futur. Un estil de vida saludable redueix de manera dràstica la possibilitat de patir alguna malaltia.
ERC, una malaltia silenciosa que ja afecta el 15 % de la població del país
La malaltia renal crònica (ERC) és un problema greu entre la població espanyola. És una patologia que continua creixent de manera preocupant a Espanya i al món. Actualment afecta el 15 % de la població espanyola —en qualsevol estadi de la malaltia i incloent-hi les persones sense diagnosticar—, cosa que representa aproximadament set milions de persones, mentre que 68.403 pacients necessiten diàlisi o un trasplantament renal per poder continuar vivint. A més, la prevalença del tractament renal substitutiu (diàlisi o trasplantament) ha augmentat un 30 % durant l’última dècada al nostre país.
Malgrat aquestes xifres, l’ERC continua sent una gran desconeguda per a bona part de la població. Per això, els nefròlegs recorden que la salut renal està estretament relacionada amb la salut cardiovascular i que compartir factors de risc fa que cuidar el cor també signifiqui protegir els ronyons.
«Encara hi ha una escassa consciència social sobre la importància de cuidar la salut renal. Moltes persones controlen periòdicament el colesterol o la pressió arterial, però no presten la mateixa atenció als seus ronyons. Canviar aquesta percepció és fonamental per prevenir una malaltia que continua augmentant cada any i que pot condicionar greument la qualitat de vida de les persones que la pateixen i també dels seus familiars», conclou el doctor Emilio Sánchez.
Via: El Periódico
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