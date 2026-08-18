Un estudi científic inusual sobre els roncs revela on s’originen els més comuns i dona pistes sobre com prevenir-los
Un equip suec d’investigadors ha desenvolupat un model computacional avançat per entendre per què algunes persones emeten sons tan forts en respirar mentre dormen
Valentina Raffio
La meitat de la població adulta ronca. Segons apunten alguns estudis, gairebé el 40% dels homes i el 20% de les dones ho fan habitualment. I, tot i així, en molts casos encara no està clar per què. Els metges afirmen que un percentatge de les persones que ronquen ho fan com a conseqüència d’una apnea del son, un trastorn greu en què la respiració s’atura i es reprèn de manera repetida mentre es dorm. Però, i què passa amb tots els altres? D’on provenen els roncs comuns i, sobretot, què podem fer per aturar-los?
Davant la falta de respostes a aquestes preguntes, que per a moltes persones impliquen una pèrdua considerable d’hores de son, un equip suec d’investigadors ha dut a terme un estudi inusual per entendre les causes d’aquest fenomen que afecta milions de persones i buscar possibles solucions per protegir el seu descans (i el de les persones amb qui comparteixen llit).
El treball, publicat aquest dimarts a la revista Physics of Fluids, ha estat desenvolupat per un equip de científics del Royal Institute of Technology de Suècia a partir d’una premissa curiosa. I és que, segons expliquen els científics, la majoria dels treballs realitzats fins ara sobre els roncs han «simplificat en excés» el problema i no han explicat, per exemple, «la interacció entre el flux d’aire, el moviment dels teixits i la generació de so» que es produeix en roncar. Per això, per resoldre aquests dubtes, els experts van crear un model computacional avançat per simular l’entorn de les vies respiratòries superiors i estudiar amb detall com entra l’aire al sistema i, sobretot, en quines circumstàncies passa desapercebut i quan, en canvi, provoca un soroll de vegades ensordidor. I és aquí on va arribar la gran troballa de l’estudi.
Possible origen
El nostre paladar està dividit en diferents parts. La primera, situada just darrere de les dents, és una superfície molt rígida, «gairebé òssia», que s’estén fins gairebé al final de la cavitat bucal. Allà l’aire amb prou feines provoca alteracions a causa, en gran part, de la mateixa rigidesa de l’estructura. Però la cosa canvia quan arriba al paladar tou, situat al fons de la boca i caracteritzat per presentar «una textura més suau, gairebé esponjosa». Els models indiquen que és aquí on es generen els roncs més comuns. Els experts afirmen que, en la majoria dels casos, aquests sons es produeixen quan es dona «l’entrada d’un flux d’aire irregular a través dels teixits tous de la boca» que, en rebotar al fons de la cavitat bucal, produeix i amplifica el so característic. D’aquí provindria la possible causa dels roncs més comuns que es repeteixen nit rere nit en milions de llars.
Però què podríem fer per prevenir-los? L’estudi afirma que encara som molt lluny de trobar una solució universal per als roncs o el Sant Grial d’un descans silenciós, però que, gràcies a aquest curiós treball, potser estem un pas més a prop de trobar possibles remeis. «Els nostres resultats suggereixen que reduir la vibració del paladar tou o la càrrega aerodinàmica inestable pot ajudar a disminuir els roncs palatins», afirmen els autors d’aquest treball experimental, que apunten a la possible recerca de tractaments per augmentar la rigidesa del paladar com una manera de «reduir la vibració i les condicions mecàniques» que hi ha darrere d’aquests sorolls. O, almenys, intentar-ho.
Via: El Periódico
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