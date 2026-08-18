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Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys

L’ús intensiu durant les onades de calor pot disparar el consum i empitjorar el rendiment de l’aparell si no es fa un manteniment correcte

Així és com l'has de netejar

Així és com l'has de netejar / Lifeforstock / Freepik

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Abril Benítez

Aquest estiu, l’aire condicionat s’ha convertit gairebé en un imprescindible a moltes llars. Les temperatures elevades, les nits en què costa que les cases es refredin i els episodis prolongats de calor fan que molts aparells estiguin funcionant durant hores i hores cada dia.

El problema és que aquest ús continuat també té conseqüències. Com més temps funciona l’aire condicionat, més augmenta el consum d’electricitat i, indirectament, també pot créixer el seu impacte ambiental, especialment si l’energia utilitzada prové de fonts contaminants.

Per això, utilitzar-lo amb criteri i assegurar-nos que funciona de manera eficient no només pot ajudar-nos a estar més còmodes a casa, sinó també a reduir el consum energètic.

Un aparell brut pot sortir molt car

De vegades abaixem cada vegada més la temperatura del comandament perquè tenim la sensació que l’aire condicionat no refreda, però el problema podria no tenir res a veure amb la temperatura seleccionada.

Els instal·ladors assenyalen una de les causes més habituals: els filtres bruts.

Aquestes petites reixetes, situades habitualment darrere de la tapa de la unitat interior, tenen la funció de retenir pols, brutícia, pol·len i altres partícules abans que l’aire torni a circular per l’habitació.

Quan s’omplen de brutícia, però, l’aire no pot circular correctament i l’aparell ha de treballar més per aconseguir la mateixa temperatura.

El resultat pot notar-se directament a la factura de la llum: més esforç significa habitualment més consum elèctric, menys rendiment i més desgast de l’equip.

També pot afectar la nostra salut

Un manteniment deficient no només pot perjudicar la nostra butxaca.

Els filtres de l’aire condicionat acumulen partícules presents a l’ambient i, si passen mesos sense netejar-se, poden empitjorar la qualitat de l’aire interior.

A més, un filtre molt brut pot provocar males olors, reduir el cabal d’aire, augmentar el soroll de l’aparell i fer que part de la pols acumulada torni a circular per l’estança cada vegada que posem en marxa l’equip.

En alguns casos, una obstrucció important també pot contribuir a provocar problemes de funcionament, com ara que la unitat arribi a congelar-se.

El consell dels experts: no esperis fins que acabi l’estiu

La recomanació dels especialistes és senzilla: durant els mesos en què fem un ús intensiu de l’aparell, convé netejar els filtres cada un o dos mesos.

Si l’aire condicionat funciona pràcticament cada dia, esperar fins al final de l’estiu pot ser massa.

En canvi, si només es posa en marxa ocasionalment, és recomanable fer com a mínim una neteja abans de començar la temporada i una altra quan s’acaba.

És una operació senzilla que pot ajudar a mantenir un rendiment òptim de l’aire condicionat, reduir el consum i allargar la vida útil de l’equip.

Com netejar l’aire condicionat pas a pas

Els experts recomanen seguir aquests passos:

1. Desconnectar l’aparell del corrent

Abans de tocar qualsevol part de l’equip, cal desconnectar l’aire condicionat de l’electricitat per treballar amb seguretat.

2. Obrir la tapa de la unitat interior

La majoria d’aparells tipus split tenen els filtres situats just darrere de la tapa frontal.

Cal obrir-la amb cura i localitzar les reixetes.

3. Retirar els filtres

S’han d’extreure delicadament, sense forçar-los ni doblegar-los.

4. Eliminar la brutícia superficial

Primer podem retirar la pols acumulada amb un drap suau, especialment si hi ha una capa visible de brutícia.

5. Rentar-los amb aigua freda

Els filtres es poden rentar amb aigua freda, evitant productes químics o sabons agressius que podrien fer malbé el material.

6. Deixar-los assecar completament

Aquest és un dels passos més importants. Els filtres no s’han de tornar a col·locar humits.

Cal deixar-los assecar completament i, preferentment, a l’ombra.

7. Tornar-los a col·locar

Quan estiguin totalment secs, només cal tornar-los a introduir a l’aparell, tancar la tapa i reconnectar l’equip al corrent.

No tot se soluciona netejant els filtres

Aquest manteniment ajuda a prevenir molts problemes, però no substitueix una revisió professional de l’aire condicionat.

Si l’aparell no refreda gens, perd aigua, fa sorolls estranys o mostra algun error a la pantalla, és recomanable contactar amb un tècnic.

Però abans d’abaixar encara més la temperatura del comandament pensant que l’aparell s’ha quedat curt, els experts recomanen mirar una cosa molt més senzilla: comprovar els filtres.

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Uns minuts de manteniment poden marcar la diferència entre un aparell que treballa forçat i un aire condicionat eficient, capaç de refredar millor, gastar menys electricitat i mantenir un aire interior més net.

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