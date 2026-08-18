El mag Juan Tamariz mor als 83 anys
La seva filla, Ana Tamariz, també il·lusionista, ha comunicat la defunció del seu pare a través de les xarxes socials
Europa Press
Juan Tamariz, un dels grans mags espanyols, ha mort aquest dimarts a Madrid als 83 anys. Es va acostar a la màgia quan tot just era un nen i va acabar convertint-se en un dels grans referents d’aquest art. La seva trajectòria va estar marcada tant pels seus espectacles com per la seva tasca d’estudi i ensenyament. A més, el 1973 va assolir una de les grans fites de la seva carrera en guanyar el Premi Mundial de Cartomàgia a París.
El públic també el va convertir en un dels mags més estimats gràcies a la televisió. El seu pas per Un, dos, tres... responda otra vez, on interpretava Don Estrecho, i les nombroses aparicions posteriors van fer que el seu rostre i la seva peculiar personalitat formessin part de la memòria televisiva de diverses generacions.
La notícia de la seva mort l’ha comunicada la seva filla Ana, també vinculada professionalment al món de la màgia. A les xarxes socials s’ha acomiadat del seu pare amb unes paraules plenes d’afecte i agraïment, en què ha destacat tant l’amor que va rebre d’ell com el que Tamariz va dedicar durant tota la seva vida a la màgia. També ha volgut donar les gràcies als amics, familiars, mags i professionals sanitaris que van estar al seu costat fins al final. Un comiat que reflecteix la dimensió personal d’una pèrdua que va molt més enllà del món de l’espectacle.
Amb Juan Tamariz desapareix una figura única, però queda una obra immensa i, sobretot, una manera de mirar el món. La seva forma de parlar, el seu sentit de l’humor i aquella manera tan seva de sorprendre van fer que fos molt més que un mag per al públic. La màgia perd un dels seus grans referents, però Juan continuarà formant part de la memòria de diverses generacions.
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