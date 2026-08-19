Alex Tensso, camioner: "Així passo la nit quan no he fet els deures i no he parat a temps"
Tot i haver salvat la nit, el ‘tiktoker’ admet que "n’hi ha de millors"
Oriol García Dot
Un dels treballs més durs i solitaris del món és el de camioner. Quilòmetres interminables, horaris ajustats i nits a la carretera marquen la rutina dels qui viuen al volant, sovint lluny de casa durant dies o fins i tot setmanes.
Però més enllà de l’esforç físic, hi ha una realitat menys visible: la improvisació constant per cobrir necessitats bàsiques quan el temps i les condicions no acompanyen. La realitat és que no sempre hi ha un lloc on parar. Trobar un aparcament lliure al final de la jornada pot convertir-se en una cursa contrarellotge.
Buscar solucions sobre la marxa
Això obliga els conductors a buscar solucions sobre la marxa. Des de dutxes improvisades fins a sopars ràpids dins de la cabina, cada nit pot ser diferent. Així ho mostra el testimoni d’Alex Tensso, un camioner valencià que explica com s’ho fa per passar la nit quan no ha arribat a temps per descansar en una àrea habilitada.
"Així és com passa un camioner una nit quan no ha fet els deures. I amb no fer els deures em refereixo a quan no has parat a temps, has anat passant per un aparcament i un altre... i veus que ja no hi ha cap lloc lliure", comença relatant el creador de contingut.
Buscar a Google Maps
En trobar-se en aquesta situació, el més important és mantenir la calma i actuar de manera efectiva: "Així que el primer és parar el camió, obrir Google Maps i buscar un lloc on creguis que hi haurà un espai. I un cop el tinguis, has d’anar-hi tan ràpid com sigui possible. El pas número 2, en el meu cas, és organitzar el camió, perquè està fet un desastre, no és el meu camió i em falten un munt de coses".
Una de les coses més importants, segons Alex Tensso, és dutxar-se: "No puc dormir tranquil, sobretot a l’estiu, si no em dutxo. Així que agafem la garrafa d’aigua amb una corda, la llancem cap amunt i ja tenim aquí la nostra dutxa improvisada".
Dutxa improvisada
Tot i que molts camioners es dutxen completament nus, el ‘tiktoker’ valencià prefereix fer-ho amb banyador: "Et poses el banyador, comences a dutxar-te una mica per aquí, una mica per allà. Si ets una persona molt valenta, pots dutxar-te sense banyador. Però a mi em fa molta vergonya".
Després de la dutxa improvisada, és important eixugar-se i preparar el sopar, que, depenent de les circumstàncies de què es disposi, pot ser més o menys elaborat. "Avui el menú és sopar de sandvitx, dos arrossos amb llet, uns nabius i una poma. Podria menjar més sa, però no tinc la paella ni tinc el fogonet de càmping".
Fer els deures a temps
Un cop acabat el sopar, Tensso comenta la tranquil·litat de fer bé les coses: "Ara ja, sopat, amb el camió net, estant jo també net i amb la tranquil·litat de saber que per aquí al costat no passarà cap camió a 90 quilòmetres per hora, que em faci moure d’un costat a l’altre, ja em dono per satisfet".
I d’aquesta manera, finalitza el vídeo en què intenta donar una solució als camioners que s’han quedat sense lloc en acabar la jornada. Concretament, als que no han arribat a temps a cap àrea habilitada. Tot i així, el ‘tiktoker’ exposa que, malgrat haver salvat la nit, "n’hi ha de millors".
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