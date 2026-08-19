Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
La seva experiència ha despertat la curiositat sobre si és possible viure d’aquesta manera en un dels països amb un cost de vida més elevat
Clara Dalmau Merencio
Viure en una autocaravana sembla incompatible amb mantenir una rutina laboral convencional, però Pablo Ortiz, un cambrer espanyol instal·lat a Suïssa, ha trobat la manera de combinar totes dues coses. Amb 42,5 hores setmanals treballades, aquest hostaler comparteix el seu dia a dia sobre quatre rodes amb Bellota, la seva gossa.
A través de les seves xarxes socials, Pablo mostra com és la seva rutina diària i ensenya una forma de vida que, tot i que requereix organització, li permet gaudir d’una llibertat difícilment accessible mitjançant un habitatge convencional.
Bellota és el primer
La seva jornada comença abans d’anar al restaurant. «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota i preparar-nos perquè ens espera una passejada abans que me’n vagi», explica.
La caminada té, a més, un objectiu clar: «Amb aquesta passejada, al final, aconsegueixo que la Bellota i jo descarreguem energia, ella es quedi tranquil·la a l’autocaravana i jo pugui anar a treballar». En la descripció que acompanya el vídeo també explica que sol fer el recorregut en bicicleta.
Més de 40 hores setmanals
Després arriba el moment de posar-se l’uniforme i començar el torn. En la publicació, Pablo mostra que aquesta vegada només ha tingut mig torn de dinars, per la qual cosa acaba abans per tornar al costat de la seva companya de viatge.
La organització és especialment important a causa dels horaris del sector de l’hostaleria. Pablo explica que treballa 42,5 hores a la setmana i que els torns partits poden resultar intensos, tot i que assegura que són compatibles amb el seu particular estil de vida. Entre un torn i l’altre també ha d’estar pendent de la Bellota, dels seus horaris i dels seus àpats.
«48 hores de llibertat absoluta»
Sigui com sigui, Pablo també disposa de dos dies lliures a la setmana; és aleshores quan l’autocaravana deixa de ser simplement casa seva i es converteix en el punt de partida de les seves escapades per Suïssa. «Són 48 hores de llibertat absoluta on el despertador no existeix i el paisatge és la nostra única oficina», explica.
Durant aquests dies, Pablo i Bellota aprofiten per arrencar l’autocaravana i recórrer diferents indrets del país, allunyats de la rutina del restaurant.
La seva experiència ha despertat la curiositat de qui segueix el seu contingut, especialment entre aquells que es pregunten si és possible viure d’aquesta manera en un dels països amb un cost de vida més elevat d’Europa. De fet, EURES assenyala Suïssa com un dels països amb l’habitatge més car i també entre els que tenen els preus més elevats en alguns productes alimentaris.
«Es pot viure així a Suïssa? Totalment! Només calen ganes i organització», respon Pablo.
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