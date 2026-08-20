El poble de menys de 6.000 habitants que registra cues quilomètriques a l’estiu pels seus gelats
El negoci, amb més de 80 anys d’història, destaca pel seu sabor, però també per la seva mida: posa boles gegants a les quals no es resisteix ni Paula Echevarría
Alejandra Carreño
A Luanco, un poble costaner d’Astúries de menys de 6.000 habitants (que en són molts més durant aquests mesos), tothom va a menjar-se un gelat. El de Helio Hermanos, un negoci familiar i artesà amb més de 80 anys d’història, que va néixer al veí Candás. El seu local del carrer Ramón Pérez de Ayala, al centre de la localitat, situat a tocar del moll vell i de l’església de Santa María, acumula cues quilomètriques cada dia de l’estiu i no és cap exageració. A determinades hores del cap de setmana, les esperes arriben a superar els deu minuts.
I tot per assaborir un dels millors gelats d’Astúries, amb un preu força econòmic, de menys de 3 euros la mida normal del cucurutxo de galeta. A més, Helio Hermanos es caracteritza per posar boles de la mida de pilotes de tenis. Són gegantines i no s’hi resisteix ni Paula Echevarría, que és natural de Candás i sempre reserva uns dies de l’estiu per passar-los al seu poble envoltada de la seva família.
A la veïna Candás
Els germans Helio van començar a Candás, on tenen dues botigues: la de dalt, a la plaça de La Baragaña, i la de baix, al port, situada precisament a la plaça que porta el seu nom. Tanmateix, des de fa anys també venen gelats a Luanco. A més del local del centre, en tenen un altre situat molt a prop de l’Ajuntament de Gozón.
Els sabors són interminables. Des dels clàssics de torró, maduixa o nata fins als més innovadors, com Philadelphia amb nabius, pastís brownie, xocolata noisette, donuts... Helio també té sabors únics, com el gelat d’arròs amb llet, que continua sent un dels més venuts, i el de 'marañuela', en honor al dolç típic de Candás i Luanco. Són una mena de pastes amb més de 400 anys d’història, que s’elaboren de múltiples formes i mides. A totes dues localitats hi ha negocis dedicats exclusivament a la seva elaboració.
Helio Hermanos va decidir el 2014 convertir el famós dolç en un gelat i l’èxit ha estat total. La galeta gèlida entra sola. És suau, dolça i conserva aquell sabor típic que tant identifica Candás i Luanco. El gelat té gust de 'marañuela' de debò i, per culminar-ho, coronen la bola amb una petita pasta.
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