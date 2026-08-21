Alerta amb les orelles a l’estiu: aquests hàbits poden acabar provocant infeccions i pèrdua auditiva
L’aigua de piscines i platges, els bastonets i la música massa alta poden posar en risc la salut auditiva
L’estiu és una de les èpoques de l’any en què més poden augmentar els problemes a les orelles. Els banys freqüents a piscines i platges, la humitat, la calor, els concerts, les festes i l’ús prolongat d’auriculars poden afavorir l’aparició de molèsties i, en alguns casos, provocar lesions o infeccions.
El doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, otorrinolaringòleg de Ruber Internacional Centro Médico Habana, adverteix que una de les patologies més habituals durant els mesos de calor és l’otitis externa, popularment coneguda com a otitis del nedador.
Segons explica l’especialista, aquest problema apareix quan l’aigua queda atrapada al conducte auditiu extern. La humitat crea un entorn favorable perquè proliferin bacteris i fongs, fet que pot desencadenar picor, dolor, sensació de taponament i fins i tot supuració.
L’error que cometem després de sortir de l’aigua
Quan notem que ens ha entrat aigua a l’orella, és habitual intentar treure-la introduint-hi bastonets o altres objectes. Però l’expert alerta que aquesta pràctica pot acabar empitjorant el problema.
La recomanació és inclinar el cap i estirar suaument el pavelló auricular per facilitar que l’aigua surti de manera natural. Si el dolor o les molèsties duren més de 24 hores, convé consultar un otorrinolaringòleg per descartar una infecció.
També és important assecar bé les orelles després del bany i, en el cas de les persones propenses a patir otitis, valorar l’ús de taps a mida.
Els bastonets no són la solució
Un altre dels errors més freqüents és voler eliminar constantment la cera de les orelles. Gutiérrez Fonseca recorda que la cera no és brutícia, sinó que té una funció protectora natural.
«No hem d’eliminar-la cada dia ni utilitzar bastonets, ja que poden causar lesions o empènyer la cera cap a dins»
Per mantenir una correcta higiene de les orelles, el més adequat és netejar únicament la part externa amb un drap. Si apareixen taps de cera, molèsties recurrents o sensació d’obstrucció, és millor acudir a un especialista.
Auriculars, festivals i música alta: un altre risc de l’estiu
Les infeccions no són l’únic perill. Durant les vacances també augmenta l’exposició a sorolls intensos en concerts, festivals, discoteques o festes. A això s’hi suma l’ús freqüent d’auriculars a volum elevat.
El problema és especialment important en entorns sorollosos, ja que tendim a apujar encara més el volum per poder sentir bé la música.
Segons l’especialista, aquesta exposició pot provocar un dany progressiu a les cèl·lules de l’oïda interna, que pot afectar la capacitat auditiva.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que exposar-se a nivells superiors als 85 decibels durant més de vuit hores pot causar dany auditiu. Quan el soroll supera els 100 decibels, el temps d’exposició segur es redueix de manera considerable.
Com protegir les orelles durant l’estiu
Per reduir el risc de patir otitis, lesions o problemes d’audició, els experts recomanen:
- Assecar bé les orelles després de banyar-se.
- No introduir bastonets ni altres objectes al conducte auditiu.
- Utilitzar taps a mida si es pateixen otitis de manera recurrent.
- Protegir-se en concerts i altres ambients amb soroll intens.
- Controlar el volum dels auriculars.
- Limitar el temps d’exposició a música molt alta.
- Consultar un especialista davant dolor, secreció, sensació de taponament o pèrdua d’audició.
La salut auditiva s’ha de cuidar durant tot l’any
La prevenció, però, no s’ha de limitar als mesos d’estiu. El doctor Gutiérrez Fonseca recomana realitzar revisions auditives periòdiques, especialment a partir dels 50 anys o en persones que han estat exposades habitualment a sorolls intensos.
En el cas dels infants, aconsella fer una valoració auditiva a l’inici de l’escolarització i consultar un especialista si apareixen dificultats de llenguatge, aprenentatge o atenció que puguin estar relacionades amb problemes d’audició.
En definitiva, tant l’expert com l’OMS insisteixen en la importància de prevenir: evitar sorolls excessius, no abusar dels auriculars, protegir les orelles de la humitat i abandonar pràctiques tan habituals com introduir bastonets al conducte auditiu.
Com resumeix Gutiérrez Fonseca, «la salut auditiva no fa vacances». Una molèstia aparentment insignificant pot acabar convertint-se en un problema més seriós si no es tracta a temps.
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