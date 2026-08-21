Declaració d’hereus: un pas clau abans de repartir els béns sense testament
La declaració d’hereus davant de notari es converteix en un pas obligatori abans de repartir els béns si no existeix un testament oficial
Alejandro Navarro
A l’hora de repartir els béns després d’una defunció, el pas més bàsic és redactar el testament i deixar clar quina part correspondrà a cadascun dels hereus. Tot i així, el fet de no fer testament tampoc impedeix que l’herència es pugui tramitar.
Un pas extra: la declaració d’hereus
Tanmateix, la falta de testament oficial sí que pot allargar el procés. D’aquesta manera, també caldria fer la declaració d’hereus abans que els familiars puguin accedir als béns del difunt. Segons l’advocada Nuria Ocaña, aquesta declaració d’hereus és un pas obligatori abans del repartiment dels béns. «Si es mor sense testament no es pot repartir l’herència, primer cal fer la declaració d’hereus; es fa davant de notari», recorda.
Així mateix, la competència territorial correspondrà al notari de l’últim domicili del difunt, al lloc on es trobi la major part dels béns o al lloc on es va produir la defunció. Aquest és un pas clau abans d’acceptar i repartir l’herència.
Omissió d’hereus i com solucionar-ho
Ara bé, quan el testament ja està redactat, què passa si el document omet un dels hereus? Hi ha ocasions en què no es té en compte algun dels hereus forçosos en el testament, fet que es coneix com a preterició.
En paraules de Blanca Palmero, advocada especialitzada en herències, és obligatori incloure aquests hereus forçosos o legitimaris, que són els descendents, els ascendents i el cònjuge. Tots ells tenen dret a rebre una part mínima de l’herència, és a dir, la legítima.
En aquest cas, el Codi civil estableix dos tipus de preterició. En primer lloc, la intencional, quan el testador omet deliberadament un hereu. Davant d’això, es reduirà la part de la resta d’hereus perquè aquesta persona pugui rebre la seva quota.
El segon tipus és la preterició no intencional, que es produeix per desconeixement. En alguns casos, si aquesta afecta tots els hereus forçosos, la mesura serà immediata: «s’anul·laran totes les disposicions de contingut testamentari».
Amb tot plegat, és important aclarir que un bon assessorament legal pot solucionar molts problemes, sobretot en les tramitacions relacionades amb els testaments. «És recomanable acudir a especialistes i professionals, perquè hem d’analitzar cada cas i veure en quina situació ens trobem», conclou Palmero.
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El poble de menys de 6.000 habitants que registra cues quilomètriques a l’estiu pels seus gelats
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Per què sembla que hi ha tants terratrèmols? N’hi podria haver un a la Catalunya central?
- La Seguretat Social permet computar fins a tres anys de cotització per cuidar un familiar