Hiperhidrosi, quan suar molt no és només culpa de la calor de l’estiu: «A classe em relliscava el bolígraf de les mans»
L’Hospital Sant Joan de Déu tracta amb cirurgia els casos més greus d’aquesta condició mèdica que causa molts problemes d’autoestima en infants i adolescents
Beatriz Pérez
A Luana Escoval, de 15 anys, se li relliscava el bolígraf de les mans quan era a classe prenent apunts. El mateix li passava quan, mentre feia gimnàstica artística, es penjava d’alguna barra. «Sempre he tingut les mans fredes i em generava molta inseguretat donar la mà a algú perquè sempre les tenia suades, encara que no estigués nerviosa i encara que no fes calor. Afectava la meva autoestima», explica a El Periódico, del grup editorial del Regió7,
aquesta jove d’Andorra.
Luana patia hiperhidrosi, una condició mèdica que provoca un excés de sudoració i afecta la qualitat de vida del pacient. Per a pacients com aquesta jove, la sudoració extrema és una realitat els 365 dies de l’any i no només durant els mesos d’estiu. Per sort, existeix tractament i, en casos com el de Luana, fins i tot cirurgia.
Luana, que viu a Andorra, va ser derivada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona l’octubre del 2025. El febrer passat es va sotmetre a una intervenció quirúrgica que va durar només una hora i mitja i per la qual va estar ingressada un sol dia. I la seva vida va canviar perquè les mans li van deixar de suar completament.
«És una sensació de molta llibertat, que mai abans havia sentit. Ja no estic preocupada per les mans. Ja no m’amago, ja no estic preocupada per l’esport. I sempre tinc les mans calentes. Tota la por ha desaparegut. Ni tan sols a l’estiu suo», explica Luana.
Explica que cada estiu la seva condició empitjorava. «Suava el doble», diu. Tot i que aquesta problemàtica l’havia acompanyat tota la vida, va ser «als 11 o 12 anys» quan els seus pares van començar a parar-hi més atenció.
Luana ha pogut ser tractada a Sant Joan de Déu gràcies a l’acord de col·laboració que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària té subscrit amb l’hospital des de l’any 2014, amb l’objectiu de garantir que els infants i adolescents d’Andorra tinguin accés a una atenció pediàtrica altament especialitzada.
«Jo vaig sospitar que la meva filla podia tenir hiperhidrosi perquè una vegada, mirant la televisió, David Broncano, de La revuelta, va explicar que n’havia patit», explica el pare de Luana, Álex Escoval. Com Luana, el periodista també es va sotmetre a una cirurgia que li va eliminar l’afecció.
«Veiem molts casos»
Com explica el doctor Camilo Alarcón, dermatòleg de Sant Joan de Déu, la hiperhidrosi és «una condició» per la qual «el cos sua més del normal». No és una malaltia gens minoritària —«veiem molts casos», precisa— i la seva incidència és d’entre el 3% i el 5% de la població general.
«Però aquí l’important és saber no només si hi ha més sudoració, sinó també si hi ha una afectació en la qualitat de vida. Per això la considerem una malaltia», explica a aquest diari.
«No és només tenir les mans humides, sinó que la malaltia dificulta coses quotidianes, com escriure o prendre un cafè», explica Alarcón. El cas més extrem que ha vist a la seva consulta és el d’un nen que va arribar per sudoració i que, quan el metge es va aixecar per explorar-lo, tenia un toll d’aigua davant seu. «Em va dir: “Aquest és el meu problema, que suo molt”. I era literal: hi havia un toll de suor davant seu», explica aquest dermatòleg.
Com explica el doctor Alarcón, la hiperhidrosi pot ser «localitzada» o «generalitzada». És a dir, hi ha formes més localitzades a la cara, les aixelles, les plantes dels peus o les mans. Per exemple, el tipus d’hiperhidrosi que patia Luana era palmar.
«Però després hi ha formes més generalitzades i aquestes les dividim en primàries i secundàries», precisa. Les formes primàries són aquelles que no deriven de cap altra afecció, com és el cas de Luana, i que, a més, són les més freqüents. Les formes secundàries són aquelles que es deuen a una altra malaltia, com ara un trastorn endocrinològic o una alteració de la tiroide.
Segons el doctor Alarcón, la hiperhidrosi, a més de ser «relativament comuna», és més freqüent en «adults joves» i adolescents, és a dir, en persones d’entre 15 i 25 anys. «Qui té hiperhidrosi de jove l’arrossega durant l’edat adulta», puntualitza.
No sempre els casos són extrems i hi ha persones que poden fer activitats amb normalitat. «Però a l’estiu sempre és molt pitjor perquè les persones amb aquesta malaltia també suen més quan hi ha més canvis de temperatura. Hi ha adults que, tenint ja el diagnòstic, comencen el tractament quan arriba l’estiu», diu Alarcón.
La cirurgia per als casos extrems
Els casos que s’operen són els més extrems i, per a la resta, existeixen tractaments tòpics i farmacològics, iontoforesi (administració de corrents elèctrics) o infiltracions de toxina botulínica. El doctor Alarcón visita entre dos i tres pacients nous a la setmana amb hiperhidrosi, és a dir, uns 120 o 130 a l’any. «Veiem fins i tot nens de cinc anyets».
Luana va ser tractada pel Servei de Cirurgia de Sant Joan de Déu, on els especialistes que van avaluar el seu cas li van proposar sotmetre’s a una simpaticòlisi toràcica endoscòpica per resoldre el problema.
Es tracta d’una cirurgia mínimament invasiva que consisteix a fer dues petites incisions sota l’aixella del pacient per bloquejar els nervis que actuen com a «interruptor» de les glàndules sudorípares. El gangli corresponent a la sudoració de les mans està situat al tòrax.
Quan una persona fa activitat física, té febre o sent calor, la temperatura de la seva sang augmenta. L’hipotàlem ho detecta i envia un senyal al nervi simpàtic. En el cas de les persones amb hiperhidrosi, aquest interruptor no funciona correctament i envia senyals de manera continuada a les glàndules responsables de la suor, cosa que desencadena en l’organisme una sudoració contínua i excessiva.
Com explica Xavier Tarrado, cap de Cirurgia de Sant Joan de Déu, la cirurgia només s’utilitza en casos extrems d’hiperhidrosi palmar o palmària-axil·lar —també a les aixelles—. «El que més incapacita i el que més afecta socialment són les mans. Als pacients, a l’escola, se’ls mullen els papers i alguns fins i tot van amb guants. D’altres juguen a bàsquet i expliquen que se’ls rellisca la pilota», diu Tarrado.
«La cirurgia es fa amb anestèsia general, dura una hora i mitja i els seus beneficis són immediats. El pacient es queda ingressat com a màxim un dia i marxa amb un petit apòsit a l’aixella», explica. Aquesta cirurgia, que existeix des de fa anys, genera una «gran satisfacció als pacients». «Passen de tenir les mans fredes i suades a tenir-les calentes i seques», conclou Tarrado.
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Via: El Periódico
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