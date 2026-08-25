Arrugues i nutrició: l’expert explica què menjar per cuidar la pell i frenar els signes de l’edat
La pell pot començar a mostrar canvis cap als 30 anys, però els hàbits quotidians també hi tenen molt a dir
L’envelliment de la pell és inevitable, però no apareix de la mateixa manera ni al mateix moment en totes les persones. Encara que les primeres arrugues i línies d’expressió solen començar a fer-se més visibles a partir dels 30 anys, l’edat no és l’únic factor que determina com canvia el nostre rostre.
De fet, hi ha persones que desenvolupen marques abans i d’altres que mantenen una pell més llisa durant més temps. Segons expliquen els experts, hi ha tres factors especialment importants: la gran expressivitat facial, l’activitat muscular i la repetició constant de determinats gestos facials.
Somriure, arrufar el front, aixecar les celles o parpellejar els ulls són moviments absolutament normals, però quan es repeteixen milers de vegades al llarg dels anys poden acabar deixant petites marques que, progressivament, es converteixen en línies d’expressió més permanents.
L’alimentació també es nota a la cara
No podem aturar el pas del temps, però sí que podem cuidar millor la pell. I aquí la nutrició hi juga un paper important.
El nutricionista Carlos Gracia Laguna, de Viamed Montecanal (Viamed Salud), destaca que una alimentació rica en antioxidants, vitamines i àcids grassos omega-3 pot contribuir a mantenir una pell més saludable.
Un dels principals enemics és l’excés de sucre. Un consum elevat pot afavorir un procés conegut com a glicació, que afecta proteïnes essencials de la pell com el col·lagen i l’elastina, responsables en bona part de la seva fermesa i elasticitat.
Això no significa que deixar de consumir sucre faci desaparèixer les arrugues, però reduir-ne l’excés i mantenir una dieta equilibrada pot ajudar a conservar millor l’aspecte de la pell amb el pas dels anys.
Els 10 aliments que poden ajudar a cuidar la pell
Entre els aliments que l’expert recomana incorporar habitualment a la dieta hi ha els cítrics, rics en vitamina C; els fruits vermells, com els nabius i les maduixes; i les verdures de fulla verda, com els espinacs o la col kale.
També són interessants els peixos grassos com el salmó, la tonyina o el verat, perquè aporten omega-3, així com les nous i les llavors.
L’oli d’oliva, l’alvocat, els tomàquets, les pastanagues i els moniatos i el te verd completen la llista d’aliments que aporten greixos saludables, vitamines o antioxidants relacionats amb el manteniment normal de la pell.
No es tracta, però, de buscar un aliment miraculós. L’efecte depèn del conjunt de la dieta i dels hàbits mantinguts durant anys.
Què hauríem de menjar menys?
De la mateixa manera que alguns aliments poden formar part d’una dieta beneficiosa per a la pell, n’hi ha d’altres que convé limitar.
Els experts assenyalen especialment els sucres afegits, la brioixeria, els aliments ultraprocessats, el menjar ràpid ric en greixos, les carns processades i l’alcohol.
Una dieta basada habitualment en aquest tipus de productes pot anar associada a pitjors hàbits de salut i no ajuda a conservar una pell en bones condicions.
A quina edat hem de començar a cuidar la pell?
La resposta és senzilla: com més aviat, millor.
No cal esperar que apareguin les primeres arrugues per començar a tenir cura de la pell. La protecció solar, una alimentació equilibrada, una hidratació adequada, no fumar, descansar prou i practicar exercici són hàbits beneficiosos des de joves.
El mateix Carlos Gracia Laguna ho resumeix així: “com més aviat es comencin a incorporar aquests hàbits, més temps tindrà la pell per mantenir la seva elasticitat i fermesa”.
Especialment important és la protecció solar diària, ja que l’exposició acumulada a la radiació ultraviolada és un dels factors que més contribueixen a l’envelliment prematur de la pell.
Es poden "esborrar" les arrugues que ja han aparegut?
Aquí cal diferenciar entre prevenir, millorar i eliminar.
Una bona alimentació i uns hàbits saludables poden contribuir a mantenir la pell en millors condicions i poden fer que l’aspecte general sigui més saludable, però no poden esborrar per si sols una arruga profunda que ja s’ha format.
Les línies d’expressió més fines poden resultar menys visibles si la pell està ben hidratada i cuidada, mentre que les arrugues més marcades acostumen a requerir altres abordatges dermatològics si es vol reduir-ne l’aparença de manera significativa.
Per això, més que buscar una solució ràpida quan les arrugues ja han aparegut, els experts insisteixen en la importància de la prevenció: cuidar l’alimentació, protegir-se del sol, evitar el tabac, dormir prou i mantenir aquests hàbits durant tota la vida.
Perquè no existeix cap aliment capaç d’aturar el rellotge, però una bona nutrició i cura de la pell sí que poden ajudar-nos a arribar al pas dels anys amb una pell més saludable.
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