Carlos Llull, tècnic en climatització, alerta de l’error de posar l’aire condicionat a 18 graus: «No refreda més de pressa»
«El compressor haurà de continuar funcionant durant molt més temps per intentar assolir una temperatura que, en moltes ocasions, ni tan sols resulta confortable»
O. Casado
Amb la calor que està fent aquests mesos d’estiu, és molt habitual arribar a casa i voler que es refredi en poc temps. Poses l’aire condicionat i, probablement, el programes directament a 18 °C. El que vols és treure’t aquesta xafogor de sobre immediatament, però comets un greu error. Així ho explica el tècnic en climatització Carlos Llull, al seu canal de YouTube, juntament amb altres errors habituals que cometem amb aquests aparells: «Em sap greu dir-t’ho, però això no funciona així», indica.
Llull assegura que un aparell d’aire condicionat no refreda una habitació més ràpidament per seleccionar una temperatura especialment baixa. Segons explica, «el compressor ja està treballant pràcticament al màxim des del moment en què detecta que l’habitació està molt per sobre de la temperatura programada. L’única diferència és que, si el programes a 18 °C, l’equip haurà de continuar funcionant durant molt més temps fins a intentar assolir una temperatura que, en moltes ocasions, ni tan sols resulta confortable».
La seva recomanació per als mesos d’estiu és apostar per una temperatura d’entre 24 i 26 graus, un interval que, d’acord amb la seva experiència professional, ofereix «un equilibri molt bo entre confort i consum».
Altres errors habituals amb l’aire condicionat
Segons Llull, hi ha altres errors que detecta en el seu dia a dia que els usuaris cometem quan fem servir aquests aparells. Són els següents:
- Encendre i apagar l’aparell contínuament. Tornes a obligar el compressor a treballar amb molta intensitat.
- No netejar els filtres de pols. Això fa que l’equip mogui menys aire, consumeixi més electricitat i perdi capacitat de refrigeració.
- Triar malament l’equip. Cal tenir en compte la mida de l’estança, l’orientació de l’habitatge, l’aïllament i les càrregues tèrmiques.
- No fer el manteniment. Cal revisar els filtres, comprovar les pressions, netejar les bateries, etc., perquè l’aparell duri més anys.
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