Doctora de la Puerta, experta en microbiota: «No esmorzeu tot just llevar-vos, intenteu prendre alguna cosa líquida, aigua no gaire calenta amb llimona. Com a mínim una hora després, esmorzeu»
L’especialista en microbiota intestinal ha explicat com heu de fer el primer àpat del dia
Javier Fidalgo
L’esmorzar és un dels moments més importants del dia per a milions de persones, especialment per a aquelles que necessiten començar la jornada amb energia. No obstant això, tots els àpats poden ser importants si es fan correctament. En aquest cas, l’imprescindible és escollir aliments saludables per començar el matí.
Des del cafè fins a la infusió, hi ha diverses opcions per a la beguda. Pel que fa al menjar, els experts recomanen evitar els cereals ensucrats, les galetes, la brioixeria o els aliments que tinguin un alt contingut de sucre. Tot i que l’esmorzar perfecte pot variar segons les necessitats i les circumstàncies de cada persona, hi ha alternatives millors que d’altres.
En aquest context, la doctora María Dolores de la Puerta (@doctoradelapuerta) ha recomanat un «esmorzar top» al pòdcast Focus On (@focusonpodcast). L’experta en microbiota intestinal ha explicat quina és la millor opció per començar el matí i en quin moment s’ha de fer el primer àpat del dia.
En primer lloc, l’especialista recomana no ingerir cap aliment sòlid just després de llevar-se del llit: «No esmorzar tot just llevar-se, intentar prendre alguna cosa líquida només llevar-se. Pot ser un gotet d’aigua no gaire calenta amb una mica de llimona; això podria ser el “em llevo al matí”».
Després d’aquesta primera beguda en dejú, la doctora de la Puerta suggereix esperar un període de temps abans de fer un esmorzar complet. «Passada com a mínim una hora, o un parell d’hores, a les vuit, a les nou o a les deu, depèn de l’hora a què et llevis; un parell d’hores després ja fas un esmorzar», assenyala l’experta en microbiota.
En aquest sentit, la metgessa proposa un plat amb hidrats de carboni, oli d’oliva, greixos saludables i proteïna: «Pot ser una petita torrada de pa bo, que no sigui de blat, amb una mica d’oli d’oliva, que pot portar alvocat, si vols potenciar el tema dels greixos, i sempre una proteïna. Una proteïna que pot ser salmó, pot ser pernil, pot ser ou».
Per acabar, la doctora de la Puerta hi afegeix una peça de fruita i una beguda per acompanyar. «Una infusió i una peça de fruita, que poden ser uns nabius, per exemple; aquest és un esmorzar top», sentencia la divulgadora.
L’entrevista completa es troba al canal de YouTube de Focus On, un pòdcast setmanal sobre rendiment i desenvolupament, presentat pels creadors de contingut Joan López (@joan_lopeez) i Xavi Llops (@xavillops) a les xarxes socials.
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