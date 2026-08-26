Les persones grans dormen pitjor amb la calor: una experta explica què han de fer per descansar millor
Uns bons hàbits al vespre poden ajudar a dormir millor durant les nits d’estiu
Dormir bé a l’estiu no sempre és fàcil. Les altes temperatures, la sensació de xafogor, els sopars més tardans i els canvis d’horaris habituals de les vacances poden fer que costi molt més agafar el son. Quan la calor es manté també durant la nit, el descans es pot fragmentar i és habitual despertar-se més vegades o trigar hores a adormir-se.
Aquest problema pot ser encara més acusat en les persones grans. Amb l’edat, el son tendeix a ser de manera natural més lleuger i menys profund, de manera que qualsevol factor extern, com la calor, la set, una digestió pesada o haver begut massa just abans d’anar a dormir, pot afectar encara més la qualitat del descans.
A més, amb els anys també pot disminuir la sensació de set. Això fa que algunes persones grans no beguin prou durant el dia i acabin concentrant la hidratació al vespre, cosa que pot provocar més despertars nocturns per anar al lavabo.
Què passa quan una persona gran dorm malament?
La doctora Miriam Piqueras, directora mèdica de Sanitas Mayores, explica que dormir malament durant diversos dies pot tenir conseqüències especialment importants en aquest grup d’edat.
Segons l’especialista, «en les persones grans, dormir malament durant diversos dies es tradueix en més cansament, pitjor equilibri, irritabilitat o menor capacitat per mantenir les seves rutines».
Per això, els experts insisteixen que el descans nocturn no s’ha de considerar un problema menor, especialment durant els episodis de calor intensa.
Què recomanen els experts per dormir millor?
Una de les principals recomanacions és sopar d’hora. Els especialistes aconsellen deixar passar almenys dues hores entre el sopar i el moment d’anar al llit. D’aquesta manera, el cos té més temps per fer la digestió i disminueix la sensació de pesadesa.
També és important escollir sopars lleugers i fàcils de digerir. Natàlia Galán, nutricionista de Blua de Sanitas, recomana prioritzar aliments rics en aigua i poc pesats, com el tomàquet, el carabassó o les cremes fredes.
Altres opcions, com el plàtan o alguns fruits secs, aporten nutrients com el magnesi o el triptòfan, relacionats amb la relaxació muscular i la regulació del son.
En canvi, convé evitar els fregits, les salses pesades i els aliments picants, ja que poden alentir la digestió i augmentar la sensació de calor.
La hidratació també és clau
Per a les persones grans, els experts recomanen repartir la ingesta de líquids durant tot el dia i evitar beure grans quantitats just abans d’anar a dormir.
Mantenir una bona hidratació durant el dia ajuda a reduir la set nocturna i evita que sigui necessari beure molta aigua al vespre, cosa que podria provocar més interrupcions del son.
També es recomana no arribar al sopar amb una gana excessiva. A l’estiu és habitual saltar-se algun àpat o menjar de manera més desordenada, però això pot acabar provocant un sopar massa abundant i difícil de digerir.
Menys sal, menys sucre i res d’estimulants
Els experts també recomanen reduir els aliments amb massa sal, com els embotits, els formatges curats, els aperitius salats o els plats preparats, ja que poden augmentar la set i empitjorar el descans.
També convé evitar els postres molt ensucrats durant la nit. En lloc de gelats o dolços pesats, és preferible optar per fruita madura, iogurt natural o sorbets casolans.
Finalment, el cafè, les begudes amb cafeïna i l’alcohol poden alterar notablement la qualitat del son. Encara que l’alcohol pugui provocar somnolència al principi, afavoreix un descans més fragmentat i també pot incrementar la deshidratació.
En definitiva, davant les nits de calor, les persones grans han de prestar encara més atenció als seus hàbits. Sopar d’hora, menjar lleuger, hidratar-se durant el dia i evitar estimulants són algunes de les claus que els especialistes recomanen per intentar aconseguir un descans més profund i reparador durant l’estiu.
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