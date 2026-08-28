Paula Nuévalos (27 anys), agricultora: «A tu no t’agrada el poble, el que t’agrada és venir a l’estiu i estar de vacances»
La jove valenciana, que va deixar la feina d’enginyera per tirar endavant l’explotació agrícola familiar, exposa la diferència entre estiuejar en un poble i viure-hi durant tot l’any
Regió7
Paula Nuévalos, una jove de 27 anys d’Utiel, València, treballava com a enginyera mecànica fins que el seu pare va morir i va haver de deixar la seva professió i tornar definitivament al camp per tirar endavant l’explotació agrícola familiar.
Nuévalos, que comparteix a les xarxes socials el seu dia a dia a les vinyes com a Agropauli, ha reflexionat en un vídeo sobre la important diferència entre passar unes setmanes de descans en un entorn rural i assumir la realitat de viure-hi durant els dotze mesos de l’any.
«A tu t’agrada estar de vacances»
A l’estiu, els petits pobles obren les seves piscines municipals, les terrasses tornen a omplir-se i els carrers recuperen durant unes setmanes un moviment que desapareix quan s’acaben les vacances. També és el moment en què moltes de les persones que viuen a la ciutat durant l’any repeteixen una frase habitual: «M’encanta el poble».
«És que a mi em fa molta gràcia perquè la gent diu: “M’encanta el poble”. No, carinyo, a tu t’encanta el poble a l’estiu, que és quan la piscina està oberta, quan vas al bar, quan fas les teves vacances», matisa la jove agricultora. «A tu t’agrada estar de vacances en un lloc tranquil, però no t’agrada el poble».
La imatge del poble a l’agost té poc a veure, explica, amb la que es troben els seus veïns durant l’hivern. Aleshores hi ha menys gent, menys activitats socials i moltes de les persones que omplen els carrers durant les vacances ja han tornat a les ciutats.
«A tu no t’agrada avorrir-te a l’hivern (tot i que ella assegura que no s’hi avorreix gens), que no hi hagi activitats socials, que no hi hagi tanta gent... Crec que ho estem confonent, perquè el que agrada és socialitzar amb la gent de la ciutat que també ve a l’estiu», sosté.
I sentencia: «A tu no t’agrada el poble, el que t’agrada és venir a l’estiu i estar de vacances».
Via: El Periódico
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes