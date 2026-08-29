El secret de la longevitat no és només fer exercici: això és el que ajuda a arribar a gran en millor forma
Dan Buettner defensa que moure’s, relacionar-se i gaudir de l’activitat és clau per viure més anys
Arribar a gran amb una bona qualitat de vida no depèn d’un únic factor. La longevitat està condicionada per l’alimentació, l’activitat física, l’entorn on vivim, l’accés a la sanitat i també per les relacions socials que mantenim al llarg dels anys.
Això és el que defensa Dan Buettner, expert nord-americà en longevitat i conegut pels seus estudis sobre les anomenades zones blaves, indrets com Okinawa, al Japó, o Sardenya, a Itàlia, on hi ha una concentració especialment alta de persones que viuen molts anys.
Segons Buettner, un dels grans secrets per arribar a una edat avançada és incorporar el moviment físic de manera habitual a la vida quotidiana.
L’especialista assegura que caminar, nedar o córrer de manera regular pot tenir un impacte positiu sobre l’esperança de vida.
«Si camines, nedes o surts a córrer cada dia, sumes tres anys de mitjana a la teva esperança de vida»
No tots els esports tenen el mateix efecte
Buettner també destaca que algunes activitats poden aportar més beneficis perquè combinen l’exercici amb altres estímuls.
Segons l’expert, els esports de raqueta són especialment interessants perquè obliguen a treballar els reflexos, la coordinació i l’agilitat mental, alhora que acostumen a practicar-se en companyia.
«Els esports que més anys afegeixen són els que impliquen una raqueta», afirma.
Entre els exemples que posa hi ha el bàdminton, al qual atribueix uns sis anys addicionals d’esperança de vida, i el tenis, que segons ell en podria afegir més de nou.
El factor social és tan important com moure’s
Però el missatge de l’especialista va més enllà de l’exercici. Buettner insisteix que les persones que tenen més probabilitats de viure molts anys no només són més actives físicament, sinó que també mantenen amistats, comunitat i relacions socials.
Per això destaca activitats com el pickleball, una disciplina que combina elements del tenis, el bàdminton i el ping-pong i que, a més, té un fort component social.
Segons Buettner, «no pots evitar conèixer gent quan entres en una pista de pickleball». L’expert valora que sigui una activitat regular, fàcil de practicar i accessible per a moltes persones.
Què hem de fer per afavorir la longevitat?
La recomanació principal és no entendre l’exercici com una obligació puntual, sinó com una part natural de la rutina.
Caminar cada dia, nedar, jugar a tenis o practicar qualsevol activitat que ens agradi pot ser una bona opció, sobretot si ens permet ser constants.
Però també cal cuidar el vessant social. Fer esport amb altres persones, mantenir amistats, participar en activitats de grup i sentir-se part d’una comunitat pot ser tan important com el moviment en si mateix.
Buettner ho resumeix així: «Les persones amb més probabilitats de viure més temps no només fan més exercici. Estan construint amistats, comunitat i alegria a través d’un moviment que realment tenen ganes de fer».
Per tant, el secret per arribar a gran no sembla estar en buscar una rutina extrema, sinó en mantenir-se actiu, connectat socialment i motivat. Fer una activitat que ens agradi i que puguem repetir durant anys pot ser molt més útil que obligar-nos a seguir un entrenament que acabarem abandonant.
La longevitat, segons Buettner, es construeix precisament així: amb moviment constant, relacions humanes i una vida activa que també ens faci gaudir.
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